Martor ocular în procesul jafului de la Hârşova

Tribunalul Constanţa a continuat, ieri, audierile în dosarul jafului de la Hârşova, în care sunt judecaţi George Cristian Ene, zis „Pisic”, de 21 ani, din Hârşova, Marian Alexandru Lupu, de 20 ani, din Constanţa, Mihai George Sîntion, de 26 ani, din comuna constănţeană Nicolae Bălcescu, Vasile Saviuc, de 31 ani, din Valu lui Traian, în stare de arest, şi Tănase Lupu şi Ionuţ Velichea, în libertate, pentru tâlhărie, complicitate la tâlhărie, tentativă de furt calificat şi tăinuire. Unul dintre martori, Cătălin Brăileanu, a declarat că locuieşte în acelaşi bloc cu Marian Chiocaru şi concubina acestuia şi, pe 10 noiembrie 2008, a auzit zgomote ciudate în casa vecinilor. „Stau chiar deasupra apartamentului lui Chiocaru şi, la ora 16.00, când am venit acasă, am auzit nişte zgomote. Prima oară am crezut că este vorba despre o ceartă conjugală, apoi s-au auzit strigăte înfundate şi zgomote ca şi cum cineva muta mobila. Am coborât, am bătut la uşa apartamentului vecin, dar nu mi-a răspuns nimeni şi, brusc, s-a făcut linişte. Am ieşit în stradă, m-am uitat la geamurile locuinţei lui Marian Chiocaru, am văzut că era întuneric în casă, iar maşina acestuia nu era în parcare”, a declarat Cătălin Brăileanu. Martorul a adăugat că, după ce a revenit în locuinţa lui, zgomotele din apartamentul vecin au început să se audă iar. „Atunci l-am sunat pe naşul meu, care este proprietarul casei în care Marian Chiocaru stă cu chirie, şi i-am povestit despre ce se întâmplă. Acesta mi-a spus că îl sună pe Chiocaru. La scurt timp, m-am uitat pe geam şi am văzut o maşină de culoare închisă, în care au urcat doi tineri cu cagule pe faţă. Nu îi pot recunoaşte, ştiu doar că unul era înalt şi altul scund”, a mai spus Brăileanu. Instanţa a mai audiat un angajat al lui Marian Chiocaru, care a susţinut că, în ziua jafului, şeful lui a fost sunat de cineva care i-a spus că i-a fost spartă casa şi soţia bătută.

Amintim că, potrivit rechizitoriului, Adriana Socaci se întorcea acasă cu concubinul ei, omul de afaceri Marian Chiocaru, când a fost atacată înainte de a intra in locuinţă. Agresorii au acţionat rapid, nu au vorbit între ei în timpul jafului, iar când au solicitat accesul la seif şi-au modificat vocea, ca să nu poată fi recunoscuţi. Tâlharii au reuşit să plece cu 140.000 de euro şi 700.000 de lei, bani care nu au fost recuperaţi. Potrivit anchetatorilor, imediat după ce au dat lovitura, Ene şi Saviuc s-au urcat într-un autoturism marca Volkswagen, cu numere de Bulgaria, la volanul căruia se afla Sîntion. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că cei şase bărbaţi ştiau despre existenţa casei de bani după ce, cu aproximativ un an în urmă, George Cristian Ene lucrase la amenajarea apartamentului femeii. În săptămâna premergătoare comiterii faptei, hoţii au urmărit, din maşină, locuinţa şi comportamentul victimelor şi, după ce le-au învăţat programul, au stabilit când să dea atacul.