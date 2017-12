Martor surpriză în cazul asasinatului la comandă

Cazul de asasinat „Vădineanu” este abia la început şi pare departe de a fi finalizat. După ce, marţi după-amiază, pentru prima dată Liliana Vădineanu a făcut declaraţii în presă şi a negat că ar fi angajat pe cineva să îi omoare soţul, ieri a ieşit la iveală un alt martor, care o incriminează pe Liliana Vădineanu. În urma declaraţiei tânărului a reieşit că Liliana Vădineanu ar fi avut aceste „gânduri necurate” de mai mulţi ani. Martorul, căruia îi vom proteja identitatea, spune că în anul 2009 ar fi fost contactat de aceasta pentru a-i face rău soţului ei în schimbul unei sume de bani. „Ne cunoşteam şi ne-am întâlnit la o cafea. Atunci mi-a zis: „Băi, aş vrea să îi fac rău lui Dan!” I-am spus că nu mă interesează problemele lor şi că nu vreau să fiu implicat, mai mult, că nici măcar nu vreau să aud aşa ceva, în condiţiile în care eram prieten cu amândoi. Atunci m-a întrebat dacă cunosc pe cineva care ar fi dispus să îi facă rău contra unei sume de bani. Voia pe cineva care să îl bată, să îi arunce cu acid în ochi, sau cu clor, orice de fapt, numai să îi facă rău. Mai mult, a zis că el umblă cu bani asupra lui şi că ar putea să facă în aşa fel încât să pară un jaf. Atunci i-am spus că nu cunosc pe nimeni pentru că nu mă învârt în astfel de anturaje”, a declarat tânărul.

GLUMĂ CU IZ DE ADEVĂR?!? Pe atunci martorul nu a luat în serios discuţia, însă acum când a văzut în presă cazul şi-a dat seama că totuşi nu era o glumă. „Când mi-a spus era foarte supărată, părea că vorbeşte serios, însă eu am luat-o în glumă, nu m-am gândit că ar şi face aşa ceva. Acum, când am văzut cazul, am rămas blocat. Nu am crezut că o să se ajungă vreodată la aşa ceva, la omor. M-am implicat acum pentru că nu mi s-a părut normal fapta pe care a făcut-o, deoarece e o faptă deja, dacă a plătit pe cineva ca să îi omoare soţul”, a mai spus tânărul. Acesta a mai precizat că în cazul în care Daniel Tiberiu Vădineanu va avea nevoie de mărturia lui, se va prezenta la Tribunal pentru a da declaraţie.

CONTRAZICERI În urma declaraţiilor din presă ale Lilianei Vădineanu, care susţine că timp de şapte ani cât a fost căsătorită a fost agresată fizic şi că fostul soţ era gelos, Vădineanu spune că cea geloasă era Liliana şi că femeia minte. „Ea a fost cea care a angajat în două rânduri o echipă de detectivi ca să mă urmărească, să vadă dacă umblu cu cineva sau nu. Dacă tot o băteam aşa cum zice ea, de ce nu a divorţat ea de mine? Ce femeie stă să fie chinuită atât timp? Mai mult, dacă eram gelos, nu cred că o mai lăsam să plece în Germania. Tot ce a spus sunt numai minciuni”, a declarat Daniel Tiberiu Vădineanu. Bărbatul a mai precizat că pe înregistrarea în care Liliana Vădineanu discută cu cei doi presupuşi asasini se aude clar cum ea le spune celor doi să îl omoare. „Cei doi cer un avans, dar ea le spune să mă omoare şi după aceea le dă banii. Se vorbeşte şi despre cum să vină cu maşina lângă mine ca să îmi tragă două gloanţe în cap să mor sigur”, a adăugat Vădineanu.