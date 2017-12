Martori aduşi cu jandarmii în dosarul lui Dediu

Trei femei citate în calitate de martori în procesul gălăţenilor Daniel Dediu, Dănuţ Maricel Mustaţă şi Grigore Dănilă, suspectaţi că au încercat să îl ucidă pe omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic, nu au venit, ieri, la instanţă pentru a fi audiate, judecătorul emiţând mandate de aducere pe numele lor pentru termenul următor. Singura care s-a prezentat a fost Emilia Păduraru, o constănţeacă din cartierul Tomis Nord. „Pe la ora 2.00 noaptea am fost trezită din somn de nişte zgomote puternice asemănătoare cu rateurile maşinilor, am ieşit pe balcon foarte speriată şi am văzut o singură maşină circulând pe b-dul Tomis, s-a oprit la intersecţia cu b-dul Aurel Vlaicu, un bărbat a urcat în ea şi a pornit în trombă. La scurt timp, am văzut Poliţia şi Ambulanţa oprind în apropierea blocului de vizavi!”, a fost tot ceea ce a declarat Emilia Păduraru. Potrivit rechizitoriului, cel care a apăsat pe trăgaci, anul trecut, în noaptea de 17 ianuarie 2008, cu intenţia de a-l ucide pe omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic a fost Mustaţă. Anchetatorii spun că victima tentativei de omor că ar fi încercat intre în blocul în care locuieşte, pentru a se adăposti de rafala de gloanţe, însă nouă gloanţe l-au nimerit în plin. Oamenii legii au stabilit că asasinatul a fost comandat de doi constănţeni, Dragoş Boştină şi Nicolae Purichia, parteneri de afaceri cu Bamburic, care au apelat la o grupare interlopă din Galaţi pentru a-l elimina pe Bamburic, managerul general al Clubului Two din Constanţa. Acesta susţine că s-a dorit uciderea lui din cauza unor tranzacţii cu terenuri pe care le-a făcut în zona Corbu, lângă Năvodari, cu intenţia de a înfiinţa o staţiune turistică pe malul Mării Negre. Cei trei gălăţeni l-au urmărit pe Bamburic mai multă vreme, pentru a-i cunoaşte obiceiurile, iar în noaptea de 17 ianuarie 2008, Mustaţă, însoţit de Dediu şi Dănilă, a trecut la atac. După tentativa de omor eşuată, Mustaţă a primit zece mii de euro şi i s-au şters nişte datorii, dar aceasta nu ar fi fost suma pentru care fusese tocmit asasinul, motiv pentru care între Boştină şi gălăţeni ar fi apărut unele neînţelegeri.