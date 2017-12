Martori audiaţi în cazul crimei de la Cireşica

Procesul în care Ionuţ Valentin Mavru, de 23 ani, şi Ismet Okurogulari, de 16 ani, sunt judecaţi pentru că au bătut un tânăr până l-au omorât a continuat, ieri, cu audierea unor martori oculari ai crimei. Ştefan Ladari, barman în localul în care a avut loc crima, a povestit că a intrat în bar exact în momentul în care Mavru îi dădea un pumn victimei, Sinan Acmula. „Nu am vrut să mă bag între cei doi şi m-am uitat cum se bat. Când Mavru s-a îndepărtat de Acmula, m-am dus la cel din urmă şi l-am întrebat dacă vrea să bea nişte apă. Mi-a spus că da, i-am adus un pahar, l-am spălat pe faţă şi apoi l-am lăsat întins pe canapea. După ce Mavru şi Okurogullari au plecat din bar, am sunat-o pe mama lui Acmula, care a spus să îl trimtem acasă cu taxiul, ceea ce am şi făcut. Acmula s-a urcat foarte greu în maşină şi se mişca cu dificultate”, a declarat martorul. Instanţa a audiat alţi martori care au fost de faţă la incident, dar care nu au intervenit de teamă să nu fie şi ei victimele celor doi agresori. Reamintim că, alături de Mavru şi Okurogullari, sunt judecaţi, în libertate, Alice Dobrescu şi Cătălin Huşman, pentru mărturie mincinoasă şi de încercare de a determina mărturia mincinoasă. Conform actului de inculpare, în zorii zilei de 31 octombrie 2009, Mavru şi Okurogulari se aflau în barul „Q Lounge Cafe”, situat în complexul Orizont-Cireşica din cartierul constănţean Tomis Nord. În local a intrat Sinan Acmula, de 39 ani, din Constanţa, şi au băut împreună mai multe pahare. La un moment dat, Mavru şi Okurogulari s-au simţit ofensaţi de avansurile sexuale ale lui Acmula şi l-au luat la bătaie. Conform procurorilor, timp de două ore, cei doi l-au lovit pe Acmula cu pumnii şi picioarele, au sărit cu genunchii pe pieptul acestuia, ba chiar l-au ars cu ţigară pe limbă şi în urechi, neţinând cont de ţipetele de durere ale bărbatului. Când oboseau, bătăuşii luau câte o pauză scurtă pentru a bea apă şi a fuma o ţigară, apoi reveneau la Sinan Acmula şi continuau să îl lovească cu aceeaşi bestialitate. Câteva ore mai târziu, bărbatul a început să se simtă rău, fiind transportat de urgenţă la spital, iar după patru zile, Acmula a murit. Despre implicarea lui Alice Dobrescu şi Cătălin Huşman, procurorii spun că aceştia au încercat să îi determine pe martorii oculari ai crimei să îşi schimbe declaraţiile date la procuror astfel încât să îi atenueze răspunderea penală a lui Mavru.