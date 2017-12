Martori îndemnaţi să-şi schimbe declaraţiile

O familie de români stabilită în Suedia se chinuie de mai bine de şapte ani să îşi recupereze casa pe care a construit-o în localitatea 23 August cu banii câştigaţi cu greu în străinătate şi pe care nişte aşa-zişi “prieteni” i-au luat-o. După ani de coşmar, Doru şi Cornelia Gruia au câştigat la Judecătoria Mangalia, iar în luna aprilie a acestui an, magistraţii Tribunalului Constanţa au respins recursul formulat de soţii Clipici, cei care nu vor să le mai restituie imobilul. Dornici să locuiască în continuare în imobil, soţii Clipici au făcut recurs la Curtea de Apel, iar acesta se va judeca în cursul acestei zile. Pentru că termenul la care ei trebuiau să părăsească casa se apropia, soţii Clipici au încercat în fel şi chip să obţină câştig de cauză. ”Când am ajuns la Constanţa am luat legătura cu martorii noştri din dosar şi am aflat că familia Clipici i-a contactat pe trei dintre aceştia şi le-a propus să-şi schimbe declaraţiile date. Acest lucru s-a întâmplat pe 30 august,1 şi 2 septembrie, însă martorii au refuzat. Eu sunt convins că justiţia din România îşi va face datoria ca şi până acum”, a declarat Doru Gruia.

PIEDICI Încă de la început, familia Clipici a încercat, cu acte false şi martori mincinoşi, să câştige procesul, însă judecătorii i-au zădărnicit planurile. Mai mult, ieri, soţi Gruia au dat declaraţii într-o altă plângere care a fost depusă la sfârşitul anului trecut pe numele unei martore care ar fi minţit în declaraţii. „Martora a declarat că i-a împrumutat pe soţii Clipici cu 5.000 de euro, în condiţiile în care ea nu dispunea de această sumă şi, mai mult, i-a fost tăiat curentul pentru neplată. A fost formulată pângere pentru fals în declaraţii şi mărturie mincinoasă. Presupunerea noastră este că soţii Clipici fac aceste demersuri mai puţin ortodoxe pentru a nu se ajunge în situaţia de a se afla adevărul printr-o hotărâre judecătorească cu consecinţa eliberării imobilului. Sperăm ca demersurile familiei Clipici să nu se încununeze de succes şi organele judiciare să fie duse în eroare”, a spus Cristian Ion, avocatul soţilor Gruia.

Povestea a început în 2000, când familia Gruia a cumpărat un teren pentru a-şi construi o casă de vacanţă. Pentru că la acea dată un cetăţean străin nu putea deţine un teren în România, actele au fost făcute pe numele lui Adriean Clipici, la sugestia acestuia, urmând ca, după intrarea României în UE, proprietăţile să revină pe numele Gruia. În 2006, soţii Gruia a primit un telefon de la soţii Clipici, prin care aceştia îi informau că centrala trebuie schimbată, deoarece afară a fost foarte frig şi a îngheţat. Pentru că soţii Gruia nu au acceptat, Clipici le-a spus că i-a păcălit şi că nu le mai dă nimic, casa fiind pe numele lui. Păgubitul a venit imediat în ţară, însă nu a avut parte decât de ameninţări.