Martori surpriză în dosarul jafului de la Hârşova

Trei persoane au apărut, la sfârşitul săptămânii trecute, în faţa judecătorilor investiţi să soluţioneze dosarul jafului de la Hârşova. Martorii audiaţi au dat declaraţii surpriză, care pun la îndoială modul în care a fost efectuată ancheta de poliţişti şi procurori. Primul interogat a fost un deţinut, care a susţinut că nu îşi menţine declaraţia dată la Poliţie întrucât a scris ce i s-a dictat. „Am fost martor asistent şi în acea perioadă aveam o problemă cu un domn anchetator, care mi-a dictat ce trebuie să scriu. Am fost când s-a făcut o recunoaştere, eu am stat acolo, dar nu am înţeles ce se întâmplă. Vreau să precizez încă o dată că am dat declaraţia în acest dosar pentru că am fost presat de anchetatori într-un dosar al meu din 2006. Am văzut mai multe săbii pe o masă, dar nu am observat pe care dintre ele a ales-o doamna (n.r. Adriana Socaci, victima agresorilor). A doua persoană audiată a fost contestată de avocaţii acuzaţilor, care au pus la îndoială declaraţia acestuia. Virgil Munteanu a participat şi el, după cum a susţinut în faţa instanţei, ca martor asistent la două acţiuni judiciare la IPJ Constanţa, la verificarea unui autoturism, de culoare închisă, care a fost desigilat în prezenţa avocaţilor acuzaţilor şi la recunoaşterea unei săbii. Modul de exprimare şi limbajul specific oamenilor legii folosite de Munteanu i-au determinat pe avocaţi să pună întrebări cu privire la ocupaţia martorului. „Acest om depune mărturie în fiecare zi, şi în dosare civile, şi în dosare penale, toate având legătură cu Poliţia constănţeană. Este martor asistent în cel puţin 100 de cauze”, au susţinut avocaţii Cătălin Filişan şi Liviu Cristescu. „Martorul prezent în faţa instanţei ar putea fi părtinitor având în vedere că este perceput ca un om al IPJ Constanţa, care ar putea fi şi plătit pentru serviciile prestate”, a spus şi avocatul Apostol Armeanu. Cu toate că judecătorul a respins întrebările apărătorilor, Virgil Munteanu a a ţinut să-şi explice prezenţa în atâtea dosare în calitate de martor asistent. „Am lucrat ca gardian public şi am avut contacte cu Poliţia”, a afirmat Munteanu.

Al treilea martor a fost un partener de afaceri al lui Marian Chiocaru, bărbatul jefuit. „În perioada în care a avut loc jaful, Chiocaru trebuia să cumpere de la mine un apartament cu 200.000 de euro. După negocieri de o lună, am ajuns la o înţelegere. Trebuia să-mi dea un avans de cel puţin 150.000 de euro chiar a doua zi după ce a avut loc evenimentul, dar mi-a spus că nu mai poate achiziţiona locuinţa pentru că i-a fost jefuită casa şi soţia sa este în spital”, a declarat Daniel Pandele. Următorul termen de judecată va fi pe 11 ianuarie.

• ATAC PREMEDITAT • Potrivit rechizitoriului,suspecţii jafului de la Hârşova sunt George Cristian Ene, zis „Pisic”, de 21 ani, din Hârşova, Marian Alexandru Lupu, de 20 ani, din Constanţa, Mihai George Sîntion, de 26 ani, din comuna constănţeană Nicolae Bălcescu, Vasile Saviuc, de 31 ani, din Valu lui Traian, toţi arestaţi, şi Tănase Lupu şi Ionuţ Velichea, judecaţi în libertate, pentru tâlhărie, complicitate la tâlhărie, tentativă de furt calificat şi tăinuire. Potrivit rechizitoriului, Adriana Socaci se întorcea acasă cu concubinul ei, omul de afaceri Marian Chiocaru, când a fost atacată înainte de a intra in locuinţă. Agresorii au acţionat rapid, nu au vorbit între ei în timpul jafului, iar când au solicitat accesul la seif şi-au modificat vocea, ca să nu poată fi recunoscuţi. Tâlharii au reuşit să plece cu 140.000 de euro şi 700.000 de lei, bani care nu au fost recuperaţi. Potrivit anchetatorilor, imediat după ce au dat lovitura, Ene şi Saviuc s-au urcat într-un autoturism marca Volkswagen, cu numere de Bulgaria, la volanul căruia se afla Sîntion. În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că cei şase bărbaţi ştiau despre existenţa casei de bani după ce, cu aproximativ un an în urmă, George Cristian Ene lucrase la amenajarea apartamentului femeii. În săptămâna premergătoare comiterii faptei, hoţii au urmărit, din maşină, locuinţa şi comportamentul victimelor şi, după ce le-au învăţat programul, au stabilit când să dea atacul.