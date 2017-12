Mărturia incredibilă a unui părinte despre greva profesorilor din Constanţa

13:29:52 / 27 Mai 2017

Pentru Grigoras

Parintele respectiv subestimeaza prin ceea ce a redat ,mai sus,tot colectivul de cadre didactice la nivel national,ceea ce nu-i drept ! De unde stie acest parinte ca in scolile din Romania nu se fac ore,nu si-a conturat studiile si are un asentiment despre invatamantul romanesc ?!De ce nu s-a impotrivit conducerii scolii unde ii invata copilul pt. a nu da fondul scolii ?Acest parinte este acela care se aliniaza pt. a da bine si ,apoi face discutii inutile pe site-uri !Oare acest parinte a reusit sa absolve o forma de invatamant tot in Romania unde ,,se invata in medie de 10℅?Pt. unii adolescenti care fotografiaza pe trenuri ,blocuri sunt vinovati tot profesorii ?Pt.tinuta unor elevi indecenta sunt tot profesorii vinovati ?Dragi parinti,educatia se face nu numai in cadrul institutional si,pt.aceasta trebuie investitie in copil (de la haine ,mancare ,culegeri ,excursii etc.)Daca intr-o scoala nu sunt manuale nu-i vinovat profesorul ,eventual directorul,ISJ-ul sau chiar Ministerul pt.ca ,de la an la an apar ,,vanzatorii de manuale " care obtin licenta !Pt.comportamentul ,,fetelor batause "din scoli sunt vinovati tot profesorii ?