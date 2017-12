Mărturia lui Nixon în scandalul Watergate, publică

Arhivele Naţionale americane au dat publicităţii mărturia depusă în faţa unui mare juriu de fostul preşedinte Richard Nixon, după ce a fost obligat să demisioneze în urma scandalului Watergate. Juraţii au întrebat despre aproape 19 minute lipsă dintr-o discuţie înregistrată între Nixon şi şeful său de cabinet. Fostul preşedinte a declarat sub jurământ că ştergerea casetelor a fost un accident. Mărturia secretă a fost depusă în iunie 1975 şi a fost dată publicităţii la ordinul unui judecător american, în urma cererii unui istoric, Stanley Kutler, de la universitatea Wisconsin, care a scris mai multe cărţi despre Nixon. În declaraţia făcut în faţa juraţilor din California, fostul preşedinte nu a oferit niciun indiciu privind ce a discutat cu fostul său şef de cabinet în cele 18 minute şi 30 de secunde care lipsesc din înregistrări. Nixon a depus mărturie sub jurământ, contribuind la o serie de anchete privind scandalul Watergate. Marele juriu strângea dovezi pentru a decide eventuale puneri sub acuzare în dosar.

Watergate a început cu arestarea în iunie 1972 a cinci bărbaţi, pentru intrarea prin efracţie în biroururile Congresului naţional democratic din complexul Watergate aflat în Washington. În doi ani, scandalul l-a obligat pe preşedintele Nixon să se retragă. Dezvăluirile au apărut prin activitatea jurnaliştilor de la ”Washington Post”, Bob Woodward şi Carl Bernstein, care primeau date de la un informator secret, cunoscut ca Deep Throat. În 2005, la 33 de ani de la intrarea prin efracţie, Deep Throat a fost expus ca fiind Mark Felt, un oficial FBI de rang înalt. O anchetă a dezvăluit că hoţii fuseseră plătiţi cu fonduri din campania pentru realegerea lui Nixon, iar scanalul s-a extins dincolo de infracţiunea în sine, implicând oficiali de la Casa Albă. În aprilie 1973, mai mulţi consilieri de la Casa Albă au rămas fără slujbe, iar în iulie, un consilier a spus că dispozitive speciale înregistraseră discuţiile telefonice şi conversaţiile din Biroul Oval. Nixon a refuzat să facă publice înregistrările şi apoi a refuzat ordinul dat de justiţie pentru predarea lor. Însă ele au fost până la urmă predate în iulie 1974 şi o înregistrare a dezvăluit că Nixon a avut un rol-cheie în ascunderea operaţiunii, de la bun început. El a demisionat în august 1974.