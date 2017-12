Mărturia unui presupus spion rus

În slujba serviciilor secrete ruse. Unul dintre suspecţii de spionaj în favoarea Rusiei arestaţi în SUA a admis că lucrează pentru serviciile secrete de la Moscova, au declarat procurorii federali, citaţi de CNN. Suspectul, cunoscut drept Juan Lazaro, a dat o declaraţie lungă după arestare, în 27 iunie, potrivit scrisorii pentru fixarea cauţiunii depusă în instanţă de procurorul general pentru districtul New York Sud. Lazaro le-ar fi spus agenţilor federali că nu s-a născut în Uruguay, Juan Lazaro nu este numele său real, casa pe care o are în Yonkers (New York) a fost plătită de serviciile secrete ruse şi că, deşi îşi iubeşte fiul, nu va trăda serviciile ruse nici pentru el, potrivit procurorilor. Lazaro, căsătorit cu suspecta Vicky Pelaez, le-a spus agenţilor că ea a furnizat serviciilor ruse scrisori în numele lui. De asemenea, bărbatul a refuzat să îşi divulge numele real. Lazaro a compărut joi în faţa tribunalului federal din New York, care a amânat fixarea unei cauţiuni pentru el. Însă judecătorul a decis că Pelaez poate fi eliberată în schimbul unei cauţiuni de 250.000 de dolari şi 10.000 de dolari bani lichizi şi că aceasta trebuie să poarte o brăţară electronică de urmărire. Vicky Pelaez, una dintre cele 11 persoane arestate luni şi marţi în SUA pentru că ar fi agenţi secreţi ruşi, este un jurnalist controversat şi un susţinător declarat al fostului preşedinte cubanez, Fidel Castro şi al liderului venezuelean, Hugo Chavez. Femeia în vârstă de 55 de ani scrie la cel mai mare cotidian în limba spaniolă din New York, ”El Diario La Prensa”, precum şi la alte publicaţii. Soţul ei, Lazaro, susţine că este cetăţean peruan născut în Uruguay, potrivit actului de acuzare. El a studiat la New School for Social Research din New York. FBI o acuză pe Pelaez că în anul 2000 a primit un pachet cu bani, într-un parc dintr-o ţară sud-americană, de la un reprezentant al guvernului rus. În 2007, Lazaro ar fi primit bani în acelaşi parc, de la un oficial rus. De asemenea, cuplul ar fi primit mesaje radio codate în locuinţa lor. Potrivit actului de acuzare, în 2007, Lazaro i-ar fi transmis unui oficial rus mesaje scrise cu cerneală invizibilă.

Ce naşte din spion... Tatăl Annei Chapman, una dintre cele zece persoane arestate în SUA pentru spionaj în favoarea Rusiei, ar fi fost un ofiţer de rang înalt în KGB, relatează ”Daily Telegraph”. MI5 anchetează în prezent dacă fostul agent şi-a recrutat fiica în timp ce aceasta locuia la Londra şi l-a interogat miercuri pe fostul soţ al lui Chapman, Alex. Alex Chapman, un psiholog în vârstă de 30 de ani, s-a căsătorit cu Anna Kuşcenko la Moscova, în 2002, la cinci luni după ce a întâlnit-o într-un club de noapte din Londra. Cei doi au divorţat în 2006, dar au păstrat legătura. ”Anna mi-a spus că tatăl ei a avut o poziţie importantă în KGB. A spus că a fost un agent în vechea Rusie. Tatăl ei controla totul în viaţa ei şi cred că ea ar fi făcut totul pentru tatăl ei”, a povestit Alex Chapman. ”Când am văzut că a fost arestată pentru suspiciune de spionaj, nu a fost chiar o supriză, să fiu sincer. Spre sfârşitul căsniciei noastre, a devenit foarte secretoasă, mergând la întâlniri singură, cu prieteni ruşi şi cred că a fost probabil pentru că avea contacte cu Guvernul rus”, a adăugat el. Anna şi-a prezentat soţul tatălui ei în timpul lunii de miere, în Zimbabwe, unde Vasili Kuşcenko era diplomat. ”Nu avea încredere în nimeni. M-a întrebat de ce mi-am ales o soţie rusoaică şi m-a întrebat ce treabă am în Rusia, iar eu i-am spus că niciuna. Era înspăimântător. Nu m-a prezentat niciodată altor ruşi care veneau în casă şi întotdeauna părea să aibă mai multă securitate decât alţi diplomaţi. Avea un Land Rover cu geamuri negre şi întotdeauna se afla o maşină în faţă şi una în spate”, a povestit bărbatul. Anna Chapman s-a mutat la Londra în 2002, unde a avut mai multe locuri de muncă bine plătite, inclusiv la Barclays. MI5 ar ancheta dacă în perioada respectivă tânăra s-ar fi ocupat de conturi ale unor persoane bogate şi dacă ar putea exista implicaţii de securitate pentru Marea Britanie. Ulterior, ea şi-a deschis o agenţie imobiliară online. În 2006, când a divorţat, s-a mutat înapoi în Rusia, iar în 2007 a plecat în SUA.