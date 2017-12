Mărturie extrem de emoţionantă: Florin Piersic despre Stela Popescu

Toţi colegii de generaţie ai marii actriţe au fost pur şi simplu devastaţi la aflarea veştii că aceasta s-a stins din viaţă. Unul dintre cei mai longevivi colegi de scenă ai Stelei Popescu, Florin Piersic, cu ochii în lacrimi, abia a putut articula câteva cuvinte în direct la Antena 3, la emisiunea Alessandrei Stoicescu. "Sunt terminat. Nici nu pot să plâng. Atât de tare am iubit-o pe această minunată actriţă. Niciodată nu am văzut-o tristă. Nu îmi vine să cred. Ea nu a murit şi nu va muri niciodată. Era ca o drăgălăşenie. Publicul era sufletul ei. Am întrebat-o dacă se opreşte şi a zis că dacă nu e cu publicul ea nu mai e. Nu pot să mă despart de voi decât atunci când mă duc după Stela. O ador şi am adorat-o mereu de când am jucat cu ea. Sunt şi eu unul dintre cei care au fost îndrăgostiţi de Stela Popescu. Am fost şi rămân îndrăgostit. Nu pot să cred. Nu-mi vine să cred. E una dintre cele mai triste veşti pe care le-am primit în ultimii 20 de ani. Mulţi au plecat de lângă mine, dar legătura mea cu Stela era deosebită", a spus Piersic.