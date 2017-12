Mărturie pentru micşorarea pedepsei

Magistraţii Curţii de Apel Constanţa au judecat, vineri, cererea de revizuire a unui deţinut condamnat la nouă ani de închisoare pentru comiterea a şapte infracţiuni de tîlhărie. Iaşar Regep a susţinut mereu că una dintre tîlhăriile puse în cîrcă sa de anchetatori nu îi aparţine şi a sperat că, dacă scapă de ea, i se va reduce şi pedeapsa. El l-a adus ca martor pe Victor Dan Dumitru, zis Mască, coleg de penitenciar de la Poarta Albă, care a declarat în faţa instanţei că el este autorul respectivei tîlhării. „În februarie 2004, înainte de a fi arestat, am urmărit o fată în zona Delfinariu, pînă în scara unui bloc, iar între etajele 1 şi 2 am prins-o şi am ameninţat-o cu un cuţit ca să îmi dea banii. Fata mi-a spus că singurul lucru de valoare pe care îl are asupra ei este un telefon mobil, pe care i l-am luat, nu înainte de a-i înapoia cartela SIM. Am anunţat Poliţia şi Procuratura, dar nimeni nu m-a luat în seamă, mi s-a adus la cunoştinţă că această faptă nu există pentru că nu s-a depus plîngere penală. Fata pe care am tălhărit-o cred ca se nume Mirela, avea o înălţime de 1,73 metri şi părul lung pînă la umăr!”, a povestit Mască în faţa judecătorilor. În baza acestei mărturii, Iaşar Regep a cerut instanţei să i se admită revizuirea cazului şi să fie rejudecat. „De la o singură faptă pe care am recunoscut-o, mi s-au băgat pe gît alte şase tîlhării cu autori necunoscuţi, de care nu am habar!”, a susţinut deţinutul. Rămîne de văzut dacă instanţa Curţii de Apel Constanţa va considera că declaraţia lui Mască este credibilă şi poate fi luată în seamă, avînd în vedere că martorul este condamnat la 11 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de tentativă de omor.