Mărturii din infern! „Ţipa, plângea şi întreba unde este fetiţa!“

Imagini de coşmar descrise de locatarii scării de bloc distruse, marţi seară, de teribila deflagraţie care a avut loc în oraşul Medgidia. Oamenii povestesc că, în doar câteva secunde, imobilul s-a transformat într-o capcană de fum înecăcios. Deşi abia mai puteau respira, vecinii au reuşit să salveze, din mijlocul flăcărilor ce au cuprins apartamentul în care a avut explozia, o fetiţă de opt ani, fiica proprietarului, şi pe bunica acesteia. „Prima dată s-a auzit un mic „poc“, de parcă cineva a scăpat o butelie pe jos. Eu eram cu tatăl meu în sufragerie. El s-a ridicat şi a încuiat uşa de la intrare, pentru că am crezut că iar face vecinul scandal, aşa cum obişnuieşte când bea. Tatăl meu s-a dus apoi la bucătărie, a deschis geamul şi în casă a intrat un miros puternic de gaz. Când s-a întors în sufragerie, tata nu a mai apucat să spună că miroase urât, că am şi sărit în aer. Am căzut toţi pe jos! Când ne-am revenit, apartamentul era devastat. Am ieşit pe scară, toată lumea era alarmată, plângea şi ţipa. Am intrat imediat în apartamentul în care a avut loc explozia! Am găsit-o pe mama lui chiar la intrare, aproape de tocul uşii, avea toată carnea plesnită pe ea. Ţipa, plângea şi întreba unde este fetiţa. Un vecin a tras-o afară pe hol, iar apoi a intrat în flăcări după fetiţă. L-am urmat şi, după câteva momente, el a venit cu ea în braţe. Copila avea tot părul topit! Am luat-o în braţe şi am fugit afară, unde am lăsat-o în grija unor vecini. Am vrut să intru din nou după părinţii fetei, dar nu m-au mai lăsat. Apoi am aflat că vecinul şi soţia lui au sărit pe geam, pe copertina de la etajul I. Femeia a rămas agăţată acolo. Vecinii şi pompierii au venit în spate cu o pătură, în care ea a sărit“, a povestit Marius Vasile, care locuieşte desupra apartamentului în care a avut loc explozia.

ÎN STARE CRITICĂ Cele patru persoane care se aflau în apartamentul în care a avut loc explozia au fost transportate, în stare critică, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Medicii spun că a fost o luptă contracronometru. „Am primit patru victime cu arsuri de gradele II, III şi IV. Fetiţa avea arsuri pe 45% din corp. Am primit pacienţii la ora 22.00. Ulterior, ei au fost transferaţi cu ambulanţele la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu“, de unde au plecat către Bucureşti, fetiţa fiind transportată cu avionul SMURD, iar bunica şi părinţii cu un elicopter SMURD. Au fost două ore de foc! Victimele au fost intubate şi puse sub anestezie. Medicii le-au curăţat rănile şi le-au supus unor investigaţii imagistice. Medicii de gardă de pe zi au rămas în continuare la muncă, pentru a-şi ajuta colegii. Conform protocolului naţional, toate victimele cu arsuri grave sunt transportate la Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri (SCCPRA) din Bucureşti“, a declarat medicul-şef al UPU, dr. Rodica Tudoran. Fetiţa a fost internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu“, unde există o secţie specială pentru copii. Cadrele medicale spun că, în cel mai scurt timp, victimele au fost supuse unor intervenţii chirurgicale. Bărbatul care ar fi provocat explozia, Gheorghe Chiriţă, se află în starea cea mai gravă. „Pacientul este în stare critică, cu arsură severă pe 98% din suprafaţa corpului. În cazul lui, prognosticul este extrem de rezervat“, a declarat dr. Adrian Stănculea, purtătorul de cuvânt al SCCPRA Bucureşti.

REFACEREA DUPĂ DEZASTRU Încă buimaci după explozia care le-a devastat apartamentele, locatarii scării lovite de nenorocire încearcă să îşi readucă vieţile la normal. Deşi Primăria Medgidia s-a oferit să îi cazeze la un hotel, oamenii au preferat să stea pe timpul nopţii prin vecini sau la rude, pentru a fi mai aproape de casele lor. De la primele ore ale dimineţii, locatarii au început să îşi cureţe apartamentele şi, deşi încă nu au utilităţi, mulţi dintre ei spuneau că vor dormi, de miercuri seară, în paturile lor. „Blocul este locuibil, dar condiţiile de utilizare a apartamentelor nu sunt cele mai bune, pentru că nu sunt utilităţi. Primăria acţionează împreună cu firmele din oraş pentru ca acestea să fie repornite. Instalaţia electrică, cea de apă şi canalizare, dar şi cea de gaze naturale vor fi schimbate. Totodată, se vor înlocui uşile apartamentelor şi ferestrele. În prezent, se intervine pentru curăţarea şi îndepărtatea bunurilor distruse de incendiu. În perioada următoare se va finaliza o expertiză tehnică, care ne va spune ce tip de intervenţie trebuie să facem pentru ca blocul să fie pus în totală siguranţă. Cea mai mare problemă este în apartamentul 29, unde s-au produs incendiul şi explozia. După ce familia va fi externată, vom vedea ce putem face pentru ca şi ei să beneficieze de sprijinul nostru“, a declarat primarul oraşului Medgidia, Marian Iordache.

NENOROCIRE PROVOCATĂ DE O BUTELIE În urma investigaţiilor efectuate, oamenii legii au reuşit, ieri dimineaţă, să afle din ce cauză s-a produs deflagraţia. „Totul a avut loc din cauza acumulărilor de gaze. Se pare că de vină a fost o butelie mică, gen „turist”, de cinci litri. Investigatorii au găsit-o în apartamentul de vizavi, cu o gaură de aproape cinci centimetri“, a declarat şeful Biroului de Investigaţii Criminale Medgidia, cms. şef Constantin Rădoacă. Oamenii legii spuneau, marţi seară, că Gheorghe Chiriţă lucrează la o societate de încărcat butelii şi că, cel mai probabil, efectua o astfel de procedură în apartament. Deoarece în ultima perioadă au avut loc multe incidente din cauza manipulării greşite a buteliilor, pompierii atrag atenţia că este interzisă folosirea acestora fără regulatoare de presiune sau în altă poziţie decât cea verticală. În acelaşi timp, militarii spun că buteliile nu trebuie încălzite cu apă caldă, cu abur sau cu flacără, pentru mărirea presiunii gazului din interior. Persoanele care vor să ajute locatarii afectaţi de explozie pot face acest lucru prin donaţii în contul asociaţiei de locatari, RO89BRDE140SV30821731400, deschis pe numele Vergil Ocheană.

Campanie de ajutorare

Laura Chiriţă este elevă în clasa a II-a A, la Şcoala „I.L. Caragiale” din Medgidia. Ea este una dintre victimele exploziei devastatoare de marţi seară, de la Medgidia. Părinţii colegilor de clasă ai fetei au demarat pentru Laura o campanie de strângere de fonduri. În acest scop, colegii fetei vor organiza un spectacol. Tot atunci se va organiza o expoziţie de felicitări cu vânzare. Mesajul colegilor Laurei este: „Şi tu poţi contribui la refacerea unei copilării zdruncinate! Poţi readuce zâmbetul pe chipul Laurei!”. Oricine doreşte poate dona o sumă oricât de mică în contul în lei: RO03BRDE140SV30809871400.