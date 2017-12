Mărturiile constănţeanului scăpat din infernul In Amenas

„Rafinăria s-a transformat, în câteva secunde, într-un cimitir“, îşi aduce aminte constănţeanul George Iachim, unul dintre românii care au supravieţuit atacului terorist de la In Amenas din Algeria, fugind în deşert. „Trăiesc o minune să văd soarele pe cer astăzi, e o minune, a fost Dumnezeu cu noi acolo! Singura noastră preocupare a fost să supravieţuim. Am văzut cum s-a tras, cum s-au luat ostatici, dar cum i-au împuşcat efectiv nu am văzut, pentru că ne-am baricadat şi am hotărât să trăim. Am fugit în momentul în care am realizat că au aflat de noi, pentru că doi colegi englezi, supravieţuitori, au reuşit să salveze dintr-o maşină aruncată în aer un filipinez şi un alt coleg, cred că din Malaezia, grav răniţi. Liviu Floria a luat trusa de prim-ajutor, le-am acordat îngrijiri. Apoi au venit teroriştii în birou şi noi ne-am baricadat. Pe cei doi colegi grav răniţi nu am mai reuşit să îi ascundem. I-au luat teroriştii, i-au scos afară şi în câteva secunde am auzit împuşcături. Nu ştiu dacă i-au împuşcat sau i-au luat ostatici. Colegul englez a venit noaptea la noi, că şi ei erau baricadaţi în altă clădire de birouri, a bătut în uşă şi mi-a spus că dacă venim acum trăim, dacă nu, nu se ştie. Am fugit şi o să mă minunez toată viaţa cum am reuşit să sar un gard înalt de aproape trei metri, de sârmă ghimpată“, a povestit Iachim despre asaltul terorist. Din grupul evadaţilor au făcut parte cei doi români (n.r. - Iachim şi Liviu Floria), trei englezi, doi norvegieni şi un algerian. Ei şi-au început mataronul de 35 de kilometri prin deşert în noaptea de joi spre vineri, la ora 02.10. Constănţeanul a adăugat că, după ce s-au rătăcit în deşert, au reuşit să găsească drumul spre autostradă pentru că unul dintre ei avea în telefonul mobil o aplicaţie cu o busolă.

EROARE DE COMUNICARE Deşi autorităţile române au aflat de situaţia critică în care se afla cea de-a doua victimă abia după ce aceasta a murit într-unul dintre spitalele algeriene, oficialii algerieni susţin că nu a fost nicio problemă de comunicare. „Aş vrea să prezint condoleanţe poporului român, familiilor victimelor atacului terorist de la In Amenas. A fost o operaţiune complexă şi complicată. Armata a fost obligată să intervină la faţa locului, la momentul oportun şi pentru a elibera persoanele algeriene şi străine şi pentru a nu exista precedent în negocierile cu teroriştii. Noi le-am spus clar autorităţilor române că avem un decedat, trei eliberaţi şi despre unul nu avem informaţii. Şi, când am avut informaţii cu privire la decesul celui de-al cincilea român, am informat autorităţile române“, a declarat ambasadorul Algeriei la Bucureşti, Habib Chawki Hamraoui. Cei doi români care şi-au pierdut viaţa la In Amenas sunt Mihai Marius Bucur, 40 de ani, din Ploieşti, tatăl a doi copii, şi Ionuţ Tiberiu Costache, în vârstă de 36 de ani, din Bărcăneşti. Bărbatul avea un copil de şase ani, iar soţia sa este însărcinată în luna a şaptea. Supravieţuitorul Liviu Floria a spus că dacă Bucur ar fi venit cu câteva minute mai devreme la muncă, ar fi fost acum în viaţă. „Până ca teroriştii să arunce în aer sistemul de comunicaţii, ne trimiteam mesaje pe telefon. Mihai Bucur a transmis că se află în cantină cu doi englezi, dintre care unul este grav rănit. Nu a mai durat mult şi am primit un nou mesaj de la el în care spunea: Sunt ostatic!“, a povestit Floria. O aeronavă de tip C-27 J Spartan, aparţinând Ministerului Apărării Naţionale (MApN), a decolat, luni, la ora 14.47, către Algeria, pentru a aduce în ţară trupurile celor două victime.

IPOTEZĂ ŞOCANTĂ În ediţia de ieri, Daily Mail scrie că atacurile au fost planificate cu precizie maximă, teroriştii având informaţii din interior. În acelaşi material se arată că cinci dintre terorişti au fost capturaţi în viaţă, în timp ce 32 au murit în timpul atacului forţelor algeriene de securitate. „Un ziar algerian a precizat că teroriştii au ajuns în zonă cu maşini inscripţionate la fel ca cele folosite de compania electrică de stat Sonatrach, numai că erau înmatriculate în Libia. Totodată se pare că o parte dintre atacatori au muncit în ultimii ani în interiorul unităţii. Armata algeriană a recuperat de la terorişti un arsenal compus din şase mitraliere, 23 de puşti, două mortiere cu proiectile, şase rachete de 60 mm cu lansatoare, două RPG cu opt rachete şi zece grenade“, spun cei de la Daily Mail.

ASCUNS SUB PAT Agenţi France Press (AFP) a prezentat, ieri, povestea lui Alexandre Berceaux care a lucrat pentru CIS Catering, compania franceză responsabilă de hrănirea celor peste 700 de angajaţi ai complexului din deşertul algerian. Bărbatul a povestit la întoarcerea în ţară că timp de 40 de ore, s-a rugat ca atacatorii să nu îl găsească. „Eram sub pat şi pusesem scânduri peste tot pentru orice eventualitate. Aveam un pic de mâncare, un pic de apă, nu ştiam cât voi rezista“, a declarat Berceaux. El a mărturisit că n-ar fi vrut să iasă din ascunziş nici când au venit trupele algeriene, însă şi-a văzut unii colegi alături de soldaţi şi s-a decis să-şi abandoneze adăpostul. A avut surpriza ca încă trei britanici au supravieţuit în condiţii similare, ascunzându-se într-un spaţiu gol din tavan. Un alt ostatic francez a povestit că a fost ţinut captiv într-o clădire minată, alături de cetăţeni din Marea Britanie, Japonia, Filipine şi Malaezia. El a precizat că islamiştii le puseseră unor ostatici centuri explozive.