Mărturiile unui caricaturist

Caricaturistul danez ale cărui desene au provocat proteste violente în lumea musulmană, în urmă cu cinci ani, a declarat luni că nu a spus niciodată că lucrările sale îl reprezintă pe profetul Mahomed. „Teroriştii sunt cei care l-au luat pe profet ostatic”, a afirmat Kurt Westergaard, în vârstă de 75 de ani. Protejat de numeroşi poliţişti, el a prezentat o carte care îi reface biografia, scrisă şi publicată de John Lykkegaard. Caricatura sa cea mai criticată de lumea musulmană este descrisă ca reprezentându-l pe profet cu capul acoperit de un turban în formă de bombă cu fitilul aprins. Dar Westegaard a declarat luni: „Nu am spus niciodată că este vorba despre Mahomed. Am vrut să arăt că există terorişti care se servesc de islam şi de Coran ca de o faţadă”. În opera sa, autorul biografiei scrie că ”această caricatură poate fi un desen cu Mahomed, aşa cum poate fi un desen cu un bărbat din Orientul Mijlociu. Acest desen se bucură de o viaţă proprie, la nivel internaţional. El a devenit un fel de simbol şi eu am acelaşi destin ca şi el, dar involuntar”.

După publicarea mai multor caricaturi ale sale în septembrie 2005, în cotidianul danez ”Jyllands-Posten”, Westegaard a fost ameninţat cu moartea şi a fost vizat de mai multe atentate. ”Am o viaţă dominată de teamă, chiar dacă sunt protejat”, spune el.