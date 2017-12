Mărturiile unui revoluţionar

Despre Revoluţia din ‘89 petrecută la Constanţa s-a scris şi s-a vorbit mai puţin pentru că zonele de foc în care s-au înregistrat cele mai multe victime au fost Bucureşti şi Timişoara. Unul din revoluţionarii de la Constanţa, corespondent voluntar pentru Europa Liberă, care s-a aflat în mijlocul manifestanţilor şi a luptat pentru schimbarea regimului comunist în oraşul de la malul mării, a fost Liviu Zamfir, un bărbat care acum are 47 de ani şi pe care Revoluţia l-a surprins în floarea vârstei, când sângele curge mai repede prin vine, iar dorinţa de schimbare este mai puternică. Bărbatul, de meserie topograf, aduce în atenţia publică amintirile dureroase din mijlocul manifestărilor petrecute în faţa fostei Case Albe din Constanţa, în prezent Palatul administrativ. El povesteşte că „pagina sângeros de dureroasă pentru oraşul Constanţa” s-a scris încă din 22 decembrie 1989, când coloane întregi, formate din mii de constănţeni, se îndreptau către Casa Albă pentru a realiza un front al manifestanţilor. Revoluţionarul, care a cunoscut chiar şi închisoarea pentru principiile pentru care a luptat, spune că miile de oameni de la Casa Albă au fost îndrumate către gară, un nou centru ad-hoc în care manifestanţii rosteau discursuri împoriva regimului. „Pe 23 decembrie, un telefon primit de la Bucureşti ne informa că în Gara Constanţa va veni un tren plin cu terorişti şi, de aceea, am fost invitat să le spun oamenilor să plece acasă”, a declarat Liviu Zamfir, adăugând că se afla într-o situaţie grea pentru că nu le putea spune oamenilor să plece după ce abia ajunseseră, însă i s-a dat microfonul şi i-a convins, pe o parte dintre cei prezenţi, să se întoarcă la familiile lor. „Trenul cu terorişti” a fost şi unul din motivele pentru care s-au tras focuri de armă la gară, unde, conform spuselor lui Liviu Zamfir, au plătit cu viaţa primii trei constănţeni care au participat la manifestări, oameni aflaţi în locul nepotrivit, la ora nepotrivită. „În gară se trăgea ca-n filmele cu terorişti. Erau imagini ca-n filmele cu Rambo. Rafalele au continuat în tot oraşul până pe 10 ianuarie, când au încetat de tot. Fiecare zi este o carte scrisă. Nu mai aveam noţiunea timpului în timp ce se trăgea”, îşi aminteşte Liviu Zamfir clipele petrecute în mijloculul manifestanţilor, adăugând că sărbătoarea Crăciunului nu a mai fost niciodată la fel şi retrăieşte evenimentele de la Revoluţie la finele fiecărui an.