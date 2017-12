Mărturiile unui spectator fără voie la accidentul aviatic

În ciuda zecilor de declarații date de martorii tragediei aviatice de pe lacul Siutghiol, cauzele accidentului în care cei patru salvatori și-au pierdut viețile rămân învăluite în mister. Intervenția autorităților ridică, de asemenea, în continuare multe semne de întrebare. Un martor fără voie al nenorocirii, Adrian Sandu, a prezentat, în cadrul emisiunii realizate de jurnalistul Radu Tudor la Antena 3, o serie de imagini video și a povestit, pas cu pas, intervenția echipelor de salvare. „La ora 16.28 am ieşit pe terasă, am constatat că accidentul a avut loc în dreptul blocului. Prima filmare a început la ora 16.31. Am dat zoom pe zona de impact, am văzut cabina deasupra apei şi rămăşiţele împrăştiate pe o rază de 50 de metri în jurul epavei. Au venit două salvări, le-am filmat şi pe acestea, după circa 2 minute, la 150 de metri, am văzut remorca cu barca gonflabilă a pompierilor, a durat 2 minute lansarea la apă şi am văzut cum dau la vâsle. Pompierii au parcurs distanţa de 400 de metri în 10 minute. Pe prima filmare se aud nişte strigăte dinspre mal spre larg: "Mişcă-te, mă!" sau "Vorbeşte, mă!““, a povestit Adrian Sandu. Realizatorul emisiunii "Punctul de Întâlnire", Radu Tudor, a subliniat că este inadmisibil ca un inspectorat de situaţii de urgenţă să nu fie dotat corespunzător. „Se lămureşte un mare mister al acestor zile, imaginile sunt extrem de preţioase, pentru că arată cum echipele de intervenţie şi-au făcut datoria. Cea mai mare problemă este în IGSU. Faptul că ei dau la vâsle, dotarea acestui inspectorat este mult sub nevoile unor astfel de situaţii. Este un mister, pentru mine, cum noi, în zona maritimă, nu avem detaşamente de intervenţie, bine dotate, pentru a salva vieţile oamenilor. Eu nu vreau să îmi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă aveam un caz asemănător pe mare“, a spus Radu Tudor.