Mărturisire: Adele a confirmat că s-a căsătorit

Cântăreața britanică Adele a făcut o mărturisire duminică în timpul unui concert la Brisbane, în Australia, confirmând că s-a măritat, punând astfel capăt speculațiilor pe această temă, relatează AFP. Cunoscută pentru cântecele sale melancolice vorbind adesea despre despărțiri, Adele formează de mult timp un cuplu cu Simon Konecki, un fost finanțist care a fondat o organizație caritabilă, drop4drop, pentru a promova accesul la apa potabilă în întreaga lumea. Ei au un băiețel împreună, Angelo, în vârstă de patru ani. Dar Adele, 28 de ani, a fost întotdeauna evazivă pe tema căsătoriei cu partenerul său pentru a-și proteja viața privată. În momentul în care se pregătea să interpreteze hitul său 'Someone like you' (2011) — care evocă suferința din dragoste — Adele a declarat că este "un sentiment minunat când începi să te îndrăgostești de cineva". "Sunt dependentă de acest sentiment. Desigur, nu voi mai putea cunoaște acest sentiment. deoarece acum sunt măritată". a mărturisit ea, potrivit unui clip postat de un spectator pe internet. Câțiva fani mai atenți au auzit deja această mărturisire cu prilejul ceremoniei premiilor Grammy din Los Angeles, când cântăreața a mulțumit "soțului și fiului meu". Însă purtătorul ei de cuvânt a refuzat atunci să confirme că Adele a mărturisit că este căsătorită.