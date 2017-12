Masa bolnavilor din Spital, servită de călugăriţe

Consilierii judeţeni constănţeni au aprobat, în cadrul şedinţei de ieri, hotărârea privind parteneriatul Social-Misionar pentru proiectul „Mai aproape de aproapele nostru”. „Prezentul protocol, unicat în România, are drept obiectiv ajutorarea bolnavilor în însănătoşirea şi recuperarea capacităţilor astfel încât să fie reintegraţi în familie. În fapt, parteneriatul constă în aducerea a 22 de călugăriţe în sistem de voluntariat, pentru a servi masa bolnavilor din Spitalul Judeţean. În ultima perioadă am primit mai multe sesizări privind distribuirea hranei. Pentru a pune capăt acestor probleme am decis încheierea acestui parteneriat”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. El a precizat că, potrivit hotărârii adoptate, călugăriţele vor începe distribuirea hranei către bolnavi de la 1 iulie.