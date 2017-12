„Mască” nu vrea să stea 11 ani la închisoare

Un bărbat de 28 ani, din Mangalia, condamnat definitiv la 11 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de tentativă de omor, le cere magistraţilor revizuirea dosarului său pe motiv că unii martori audiaţi în timpul procesului au minţit cu privire la împrejurările săvîrşirii faptei. Victor Dan Dumitru, zis „Mască”, este un om al străzii, care trăieşte din mila oamenilor, şi cu toate acestea, nu vrea să stea la închisoare. Fapta care l-a adus după gratii a avut loc în seara de 26 noiembrie 2006, la trei săptămîni după ce „Mască” fusese eliberat din Penitenciarul Poarta Albă. Întrucît nu are familie şi nici casă, el s-a întors la prietenii săi, oameni ai străzii care îşi fac veacul în zona gării CFR Constanţa. În seara respectivă, din cauza unor neînţelegeri mai vechi, legate de o femeie, Florin Fătu poreclit “Călăuza” şi Victor Dan Dumitru s-au luat la bătaie. „Mască i-a tras cîţiva pumni lui Călăuză, apoi a scos un briceag şi l-a înjunghiat de zece ori în picior, în piept, în braţ şi nu s-a oprit nici după ce Călăuza a căzut la pămînt”, i-a spus ieri, judecătorului, unul dintre oamenii străzii, Nicolae Ivanov, martor la incident. Scandalul, petrecut în plină stradă, a atras atenţia unui trecător care a chemat poliţia. La faţa locului a ajuns şi o ambulanţă, care l- a transportat pe Fătu la spital, unde a rămas internat în Secţia de Terapie Intensivă. Cu toate că medicii au fost rezervaţi în privinţa şanselor sale de supravieţuire, întrucît cuţitul i-a perforat unul dintre plămîni, Fătu a scăpat cu viaţă. „Mască” a negat comiterea faptei şi le-a spus anchetatorilor că el nu a făcut altceva decît să se apere. “Se lua mereu de mine şi de prietenii mei. Pe copii îi punea să fure, pe un băiat care este ciung l-a pus să cerşească. A vrut să violeze o fată, care a născut de curînd. Aseară (n.r.- 26 noiembrie 2006) a început iar să se ia de noi şi ţinea două cuţite în mîini. Am vrut să i le iau, dar cum ne tăvăleam noi, cred că s-a înjunghiat singur. A început să ţipe şi a fugit pînă în faţa unui bar, unde a căzut. Cînd l-au găsit poliţiştii nu mai avea niciun cuţit, cred că le-a aruncat pe undeva”, a spus Victor Dan Dumitru. În schimb, martorii spun că agresorul a minţit. “Se cunoşteau de mult timp. Au furat împreună, am înţeles că la un moment dat au fost împreună şi la închisoare. Florin a ieşit mai repede decît Dumitru şi a umblat cu femeia lui, iar Dumitru s-a supărat din cauza asta şi de atunci nu se mai înţeleg”, a spus martorul Constantin Pîrvu, unul dintre prietenii celor doi. Anchetatorii spun că Dumitru era cunoscut ca o persoană violentă pentru că, în scurtul timp pe care l-a petrecut în libertate, a mai provocat un scandal. Cu o săptămînă înainte de înjunghierea lui Fătu, o echipă a Secţiei 5 a fost chemată de angajatele Regionalei CFR, din zona Abator, femeile reclamînd prezenţa unui hoţ în instituţie. Încercările agenţilor de poliţie de a-l legitima pe intrus s-au dovedit zadarnice. Bărbatul, nimeni altul decît Victor Dan Dumitru, i-a tras un cap în gură unuia dintre poliţişti, iar celuilalt i-a smuls epoleţii uniformei.