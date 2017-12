Masca funerară din aur a lui Tutankhamon a fost distrusă permanent

Masca funerară din aur a lui Tutankhamon, care are o vechime de peste 3.000 de ani, a fost iremediabil distrusă în timpul unei operaţiuni de reparare, informează washingtonpost.com, citând specialişti ai Muzeului Egiptean din Cairo, unde acest celebru artefact este expus. Detaliile privind modul în care a fost distrusă masca funerară nu sunt foarte clare. Dar se pare că, anul trecut, barba mumiei s-a fost desprins total, fie în timpul unei operaţiuni de curăţare a măştii, fie pentru că aceasta nu mai era bine prinsă, potrivit Associated Press, care scrie că a contactat trei specialişti de la muzeu, ce au oferit versiuni diferite asupra incidentului. În acel moment, cineva avut ideea de a lipi barba cu adeziv, însă s-a folosit o substanţă puternică, nepotrivită pentru astfel de antichităţi - pe bază de răşină epoxidică -, iar masca funerară a fost iremediabil distrusă. "Din nefericire, s-a folosit un material cu proprietăţi ireversibile - răşina epoxidică se foloseşte pentru lipirea pieselor din metal şi piatră - şi cred că nu era potrivită pentru un obiect uimitor precum masca din aur a lui Tutankhamon", a declarat unul dintre specialiştii muzeului pentru Associated Press (AP). "Masca trebuia să fie dusă la laboratorul de restaurare, dar se grăbeau să o expună din nou şi au folosit această substanţă ireversibilă, care se usucă foarte repede", a mai spus acesta. Un alt specialist de la muzeu, care a fost martor la acest incident, a spus că atunci când un coleg de-al său şi-a dat seama ce s-a întâmplat, a luat o spatulă şi a încercat să elimine adezivul, dar a lăsat pe mască zgârieturi permanente. Conservatorul, care inspectează artefactele în mod regulat, a confirmat zgârieturile şi a spus că este clar că au fost făcute cu un instrument folosit pentru a elimina adezivul, mai scrie AP.