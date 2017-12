Maşină „blindată” cu... peşte

Poliţiştii de frontieră constănţeni au descoperit un autoturism „adaptat“ artizanal pentru a transporta saci cu peşte fără a trezi suspiciuni oamenilor legii. Reprezentanţii Gărzii de Coastă spun că, în timpul unei misiuni de monitorizare, anchetatorii au oprit, marţi dimineaţă, în zona Punctului Poliţiei de Frontieră Midia, un autoturism marca Fiat, înmatriculat în Constanţa, la volanul căruia se afla Nicuşor Nene, de 48 ani, din localitatea Corbu. În timpul verificărilor, poliţiştii de frontieră au descoperit, ascunsă într-un lăcaş special amenajat sub caroseria maşinii, cantitatea de 108 kilograme de peşte din speciile caras, şalău şi crap, pentru care şoferul nu a putut prezenta documente justificative. Peştele, în valoare de 600 de lei, a fost confiscat şi predat spre valorificare unor societăţi comerciale de profil. Anchetatorii spun că este pentru prima dată când descoperă un autoturism modificat pentru a transporta peşte şi că asemenea metode erau folosite până în prezent de cei care fac contrabandă cu ţigări sau stupefiante. Faţă de şoferul maşinii, oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infacţiunii de deţinere şi transport fără documente legale a peştelui, icrelor sau produselor din peşte obţinute din pescuit. De la începutul acestui an, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au confiscat 889 de plase monofilament, în lungime totală de 53 de kilometri, 232 de unelte de pescuit, peste 10 tone de peşte, 232 de kilograme de icre şi 29 de bărci.