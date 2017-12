Maşină „clonată”

POVESTE Un bucureştean susţine că a găsit în faţa unui service din Capitală o maşină identică cu a lui - acelaşi model, aceeaşi culoare, acelaşi număr de înmatriculare. Omul spune că încearcă acum să afle a cui este „clona” şi cum a ajuns aceasta acolo. El a postat pe mai multe forumuri povestea şi a cerut ajutor pentru găsirea vinovatului. „Vă anunţ de la început că nu este vorba de o glumă sau de un trucaj foto. Fapta este adevărată. Întâmplător am găsit ieri o maşină identică cu a mea. Aceeaşi culoare, marcă şi numere de înmatriculare. La început Poliţia nu a vrut să ridice celălalt autoturism, deoarece nu era furat. Normal. Era o maşină în plus. Normal era să o iau eu, din spusele Poliţiei eu eram proprietar. Maşina clonată avea parbrizul vopsit în zona unde ar fi trebuit să se vadă seria caroseriei. Numerele de înmatriculare erau eliberate de Poliţie. Aveau acel RO în relief şi valurile din partea de jos. La acel service unde am găsit-o, nimeni nu ştia nimic despre ea”, a scris bucureşteanul, a cărui poveste a fost postată şi pe site-ul de socializare „Facebook”.

VERIFICĂRI Bucureşteanul susţine că a apelat numărul unic 112 şi că la faţa locului au sosit mai multe echipaje de poliţie. „Am stat şase ore lângă maşină, până când în final a fost sigilată, ridicată şi dusă la o secţie de poliţie. Poliţia de sector spunea că este treaba celor de la Circulaţie, cei de la Circulaţie spuneau că maşina nu este în neregulă, fiind tot a mea şi că dacă este furată este treaba celor de la Furturi. Cei de la Furturi spuneau că maşina nu este furată, fiind a mea. Şi tot aşa. Până la urmă m-am enervat şi am vrut să chem o platformă să o ridice să o duc la mine acasă. Dacă toată lumea spunea că este maşina mea... Iar dacă o căutai în baza de date a poliţiei, aşa şi apărea. O singură maşină, al cărei proprietar eu eram! Într-un final, după şase ore, s-a decis să o ia totuşi poliţia şi să cerceteze cum a fost posibil ca cei de la Înmatriculări să greşească şi să elibereze două numere identice!”, mai spune acesta. Reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) nu au putut confirma dacă povestea relatată de bărbat este sau nu reală. “Facem verificări pentru a stabili dacă afirmaţiile acestei persoane se confirmă. Când vom putea formula o concluzie, aceasta va fi comunicată”, a declarat cms. şef Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române.

GRUPARE Surse din Poliţie spun că fenomenul “clonării” autoturismelor este unul cât se poate de real. Oamenii legii au avut de-a face cu reţele care furau autoturisme de peste hotare, le introduceau în ţară, “vânau” maşini identice (culoare şi model), după care comandau plăcuţele de înmatriculare, care erau fabricate pe piaţa neagră. În toamna anului 2009, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa (DIICOT) au descoperit în municipiul Constanţa o grupare specializată în clonarea plăcuţelor de înmatriculare. Suspecţii implicaţi în afacere dublau numere de înmatriculare pentru autoturisme din Bucureşti, Harghita şi alte judeţe din ţară, mai puţin Constanţa. Potrivit anchetatorilor, indivizii falsificau documente şi plăcuţe de înmatriculare pentru maşini furate sau care nu puteau fi înmatriculate, care mai apoi erau înscrise în circulaţie şi vândute, deşi nu îndeplineau condiţiile de înscriere şi omologare prevăzute de Registrul Auto Român.