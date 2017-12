Grupul Renault-Nissan pregăteşte o maşină ultra low-cost care va avea un preţ de aproximativ 5.000 de euro. Alianţa vrea să atace piaţa din India cu acest model. La proiect lucrează Gerard Detourbet, specialistul low-cost al francezilor, care s-a ocupat de toată gama Dacia. Maşina va ieşi pe piaţă în 2014. Maşina va concura cu QQ de la Chery, Maruti 800 produs de Suzuki pentru piaţa din India, Hyundai Eon şi Nano de la Tata Motors. Astfel, Renault-Nissan vrea să câştige cotă de piaţă departe de vechiul continent, în faţa altor constructori auto care sunt deja bine aşezaţi pe pieţele din Orient. Modelul ultra low-cost ar putea ajunge şi pe alte pieţe, precum Rusia sau America de Sud. Gerard Detourbet, cel care este responsabil pentru toată gama entry de la Dacia, de la Logan la Lodgy, s-a mutat deja la Chennai, în India, pentru a se ocupa de acest proiect.

Încă nu se ştie sub ce brand va fi comercializată maşina de 5.000 de euro. Producătorul auto nipon Nissan, la care Renault deţine o participaţie de 43,4%, a anunţat acum câteva luni că intenţionează să relanseze marca Datsun, iar compania speră să stabilească noi minime în privinţa preţului. Nissan a spus că are în plan să ofere şase modele Datsun, aşteptate pentru începutul anului 2014, la preţuri care nu vor fi depăşite decât de câţiva producători specializaţi în modele mici din China şi India, a declarat şeful alianţei Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Presa de specialitate a speculat că tot în 2014 va fi lansat şi cel mai mic model Dacia, care se va numi Citadine sau Towny şi care va avea un preţ de circa 5.000 de euro. Şi Volkswagen pregăteşte o maşină de 5.000 de euro, dar încă nu se ştie dacă modelul va fi comercializat sub marca Volkswagen.

Pe de altă parte, Renault a mai anunţat că va construi o fabrică în Algeria, unde va produce automobile destinate pieţelor din Africa. Unitatea va fi amplasată la Oran, al doilea mare oraş algerian, situat în nord-vestul ţării, pe ţărmul Mării Mediterane. Compania va încheia un acord cu Guvernul algerian, în următoarele zile, odată cu o vizită oficială a preşedintelui francez, Francois Hollande. Fabrica va avea o capacitate de producţie de până la 75.000 de automobile pe an. Deocamdată, singurul model anunţat că va fi construit în Algeria este noul Reanult Symbol, care va fi construit şi la Mioveni.