În diverse ipostaze şi situaţii, care nu ţin neapărat de destin, lumea se ia la palme. Electoral vorbind, de regulă, cam la un an sau doi după alegeri. La baza luatului la palme stau anumite sentimente, resentimente sau trăiri personale. De multe ori, spiritul autocritic se exprimă mult mai eficient şi cu adresă prin… palme. Contează inclusiv numărul lor. Dacă se poate, cît mai multe palme. Cunosc indivizi care fac zilnic exerciţiul acesta. Pur şi simplu, după un program anume, se iau la palme. Sigur, diverşi indivizi dau dovadă de mult exces de zel. Nu se lasă pînă nu se umplu de sînge, motivînd că, apăsaţi de păcate, nu-şi pot ierta o chestiune sau alta. Multă vreme, pînă încoace spre bătrîneţe, am fost convins că un prieten de-al meu este caftit cu consecvenţă de soţia lui. Eroare! Individul se ia zilnic la palme. Motivul? Pentru că s-a însurat cu o balcîză. Zice el, exact cum se cerea pe vremuri la cadre, proastă, urîtă şi săracă, dar devotată partidului. În materie de dat palme, cerinţele sînt din ce în ce mai mari. Există politicieni pe care îţi vine să-i iei la palme de cum deschid gura. Asta este capacitatea lor de a mobiliza populaţia. Îi provoacă pe cetăţeni să-i ia la palme. Cum se spune, cer singuri palme. Unii sînt născuţi pentru aşa ceva. Cer palme cît trăiesc. Am depistat politicieni care şi-au dedicat întreaga activitate acestui deziderat. Din cauza comenzilor care depăşesc aşteptările, a fost pusă în mişcare maşina de dat palme, obţinîndu-se rapid o creştere substanţială a productivităţii muncii. Cele mai multe solicitări vin din partea aplaudacilor şi a pupincuriştilor de tot felul. În disperare de cauză, aplaudacii au recondiţionat aplauzele de la congresele de altădată ale PCR. S-a spus că sînt mai zgomotoase şi mai expresive, cu nuanţe proletare şi patriotice mult mai profunde. Fără aplauze pe măsura aspiraţiilor unor lideri, pupincurismul riscă să nu mai fie în floare. Ca să facă impresie bună, linguşitorii mizează pe zestrea lor de aplauze furtunoase, mai ales de cînd avem în fruntea ţării un “lup de mare”. Aplauzele furtunoase trebuie să aibă în coadă un final adecvat cerinţelor conducătorului iubit. Citez: “Şi poporul…” Şi, dacă se poate, să determine ca amintirile să nu-l ocolească. Maşina de dat palme răspunde tuturor exigenţelor actuale. Livrează palme mulate special pe profilul adunărilor populare de pe cuprinsul ţării. Distribuie palme tip burete pentru băile de mulţime ale preşedintelui. Mîngîie fruntea asudată a celui care gîndeşte neobosit pentru binele naţiunii. Maşina de dat palme funcţionează ca şi maşina de făcut gheaţă. Scoate palme în diverse forme. Chiar cuburi. Unii, cînd dau palme, se răcoresc. Îl întrebi: “De ce l-ai bătut?” Răspuns: “Ca să mă răcoresc!”. Vă daţi seama ce se întîmplă pe canicula asta? După modelul descris mai sus, există şi partide care-şi dau singure palme. Ca să fie stimulate, scot cîte un idiot în faţă pe post de candidat la nu ştiu ce funcţie. Efectul generat este pe măsura prostiei comise. O iau în barbă, după care urmează ploaia de palme. Maşina de dat palme este mult mai eficientă decît maşina de dat şuturi în fund, programată doar pentru indivizi care vor să promoveze. Cunoaşteţi cu toţii valoarea unui şut în fund. Maşina de dat palme se adresează şi maselor largi populare care, după cum am mai spus, simt nevoia să se trezească singure din starea de lehamite. Maşina de dat palme nu are nicio legătură cu bătaia ruptă din rai.