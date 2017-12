Maşină în flăcări

Pasagerii unui autoturism marca Mercedes au trecut ieri prin clipe de groază după ce autovehiculul a luat foc în mers, în apropierea localităţii constănţene Valu lui Traian, pe Drumul Naţional 3. În maşină se aflau patru persoane, dintre care doi copii. Aceştia au fost ajutaţi să coboare imediat după ce flăcările au cuprins Mercedesul cu numărul de înmatriculare CT 74 DVV. “Când am văzut că izbucneşte incendiul, am tras imediat pe dreapta şi am stins flăcările. M-a mai ajutat un şofer care trecea pe aici. Apucasem să sun la 112 pentru că iniţial nu am ştiut dacă voi reuşi să mă descurc singur”, a declarat Andrei Demian, şoferul maşinii. Pompierii militari au stabilit că focul a izbucnit, cel mai probabil, ca urmare a unui scurtcircuit electric. Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime. Poliţiştii au constatat, în urma verificărilor, că maşina are inspecţia tehnică la zi.