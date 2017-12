Maşina lui Al Capone, la licitaţie

Automobilul blindat pe care îl folosea gangsterul Al Capone când fugea de poliţie va fi scos la licitaţie cu un preţ de pornire de 500.000 de dolari. Pentru o vreme, automobilul a fost folosit de preşedinţia americană. Cadillacul produs în anul 1928 are blindaj de oţel şi a fost vopsit verde cu negru, pentru a imita o maşină de poliţie. Mai mult, limuzina are chiar şi un girofar şi o staţie radio similară celor folosite de forţele de ordine în anii \'30. Automobilul are, în geamuri, găuri speciale pentru a se putea trage cu mitraliera. După ce Al Capone a fost închis, maşina sa a fost folosită pentru scurt timp de preşedintele american Franklin Roosevelt.