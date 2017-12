Maşina morţii, condusă de un şofer beat criţă

A ŞASEA VICTIMĂ Bilanţul cutremurătoarei tragedii care a avut loc, duminică după-amiază, la ieşirea din oraşul Cernavodă capătă noi proporţii… Numărul victimelor a ajuns la şase, după ce scafandrii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Dobrogea” au găsit ieri, în apele canalului, trupul neînsufleţit al unui copil, al şaselea ocupant al maşinii groazei. Anchetatorii aflaseră încă de duminică noapte că în autoturismul care a plonjat în apa adâncă de nouă metri se mai afla un băiat, dar operaţiunile de căutare au fost pornite abia ieri dimineaţă, din cauza vizibilităţii extrem de reduse. După aproape o oră petrecută sub apă, militarii au găsit şi au scos la suprafaţă şi trupul neînsufleţit al lui Ilhan Memet, de numai nouă ani, unul dintre fiii şoferului. „Acţiunea a debutat în zona în care a plonjat maşina în apă. Am început printr-o căutare circulară şi, la aproximativ cinci sau şase metri de locul în care am descoperit, duminică seară, maşina, am găsit trupul neînsufleţit al băiatului. Era la o adâncime de nouă metri, vizibilitate zero, temperatura apei - două grade. Probabil că victima a căzut din maşină chiar în momentul impactului, prin geamul din stânga faţă, care era spart”, a declarat şeful Centrului de Scafandri din cadrul ISU “Dobrogea”, lt. col. Adrian Hornea. Trupul neînsufleţit al copilului a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei. Oamenii legii au stabilit că în Land Rover-ul care s-a prăbuşit în canal se aflau şoferul - Vadet Memet, de 44 de ani, trei dintre copiii săi - Vedat Ibrain Memet, de 18 ani, Ilhan Memet, de nouă ani şi Izabela Memiş, de 24 de ani, dar şi nepoata sa, fiica Izabelei, Mazira Memiş, de doar şase ani… În călătoria morţii, şoferul l-a luat şi pe Andrei Alexandru Cocoş, de zece ani, prieten şi coleg de-al fiului său.

APROAPE DE COMĂ ALCOOLICĂ! Ancheta pornită de poliţişti a scos la iveală o informaţie-bombă, care a schimbat în mod radical perspectiva asupra celor întâmplate în fatidica după-amiază de duminică. Oamenii legii au anunţat ieri că bărbatul care a condus maşina transformată în sicriu pentru şase oameni era beat! Rezultatele analizelor de laborator au arătat că Vadet Memet avea o alcoolemie de 1,65 grame la mie alcool pur în sânge!!! Mai mult, poliţiştii au descoperit că acesta nu figurează în baza de date ca având permis de conducere… Autorităţile au mai precizat că Vadet Memet fusese cercetat în două dosare pentru infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere… „În 2008 şi în 2009 i-au fost întocmite două dosare penale pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără permis. În prezent se fac verificări, prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, pentru a se stabili dacă bărbatul poseda permis de conducere emis de autorităţile din Turcia”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, ag. pp. Cristina Vasile. Verificările au fost demarate după ce rudele şoferului au susţinut că bărbatul şi-ar fi obţinut permisul de conducere în Turcia. Deşi şoferul fusese cercetat penal în două rânduri, e limpede că măsurile luate împotriva sa de autorităţi nu au fost suficient de drastice pentru a-l convinge să renunţe la obiceiurile sale penale, semn că legislaţia rutieră actuală nu prea mai sperie pe nimeni…

SFÂŞIETOR Amintim că accidentul s-a petrecut duminică după-amiază, în jurul orei 17.30, pe Drumul Naţional 22C, la ieşirea din oraşul Cernavodă către localitatea Ştefan cel Mare. Apelul la 112 anunţa că o maşină de teren a căzut în canalul ce deserveşte staţiile de pompare ale Centralei Nuclearelectrice (CNE) de la Cernavodă. Autoturismul marca Land Rover, cu numărul de înmatriculare CT 08 YLH, care avea înfiptă în parbriz o bucată din balustrada podului, a fost scos la suprafaţă după câteva ore, cu ajutorul unei automacarale. Oamenii legii au descoperit în autoturism cinci victime. Poliţiştii spun că asupra şoferului au fost găsiţi 4.000 de lei şi 6.000 de euro.

Vorbea la telefon cu fiul ei în momentul accidentului

Rudele celor şase victime ale tragediei rutiere de lângă Cernavodă sunt încă în stare de şoc după cele întâmplate… Mărturia mamei lui Andrei Alexandru Cocoş, de zece ani, unul dintre copiii care au pierit în apele canalului, este cu adevărat cutremurătoare. Femeia spune că vorbea la telefon cu fiul ei în momentul în care maşina s-a prăbuşit de pe pod. “Când a plecat de acasĂ, i-am spus să mă sune ca să păstrăm legătura. Ar fi trebuit să meargă până la Medgidia într-o plimbare, nu înţeleg ce au căutat ei la Cernavodă. M-a sunat la un moment dat şi m-a rugat să i-l dau pe fratele lui la telefon. I-am spus că nu este acasă… În momentul acela a avut loc accidentul. A început să ţipe “Mamăăăă…mamăăă!!!”. Am mai auzit nişte strigăte şi apoi convorbirea s-a întrerupt… A fost ultima dată când i-am auzit vocea băiatului meu…”, a povestit, cu lacrimi în ochi, Mihaela Pichiu, mama lui Alexandru. A realizat că ceva grav s-a întâmplat şi a încercat să ia legătura cu şoferul, apoi i-a sunat pe rând, în zadar, pe toţi ceilalţi ocupanţi ai maşinii. Clipele se scurgeau, iar femeia disperată nu ştia ce s-a întâmplat cu fiul ei. “Am reuşit să îl sun pe fratele şoferului şi i-am spus ce am auzit. El a plecat să îi caute şi mai târziu am aflat despre tragedie”, a mai povestit mama îndurerată. Femeia ştia că Vadet Memet nu avea permis de conducere. “Când l-am lăsat pe fiul meu să plece în această plimbare cu prietenul său şi cu familia acestuia, nu am bănuit că Vadet Memet va conduce. Ştiam că el nici măcar nu are permis. După ce l-au luat pe Alexandru, Memet l-a sunat pe şofer să vină în faţa blocului, ca să poată pleca. Nu ar fi trebuit să conducă el, nu înţeleg ce s-a întâmplat”, a mai spus femeia.

Moment de reculegere

Vestea tragediei de la Cernavodă a venit ca un trăsnet pentru elevii şi profesorii Şcolii nr. 2 „Mihai Eminescu”, din Constanţa, la care învăţau Andrei Alexandru Cocoş, de zece ani, şi Ilhan Memet, de nouă ani. Cu toţii au aflat ieri dimineaţă că cei doi băieţi şi-au pierdut vieţile în teribilul accident rutier petrecut la ieşirea din Cernavodă. Aceştia învăţau în aceeaşi clasă şi erau de nedespărţit. Pe băncile lor, acum goale, au fost aprinse ieri lumânări, copiii şi cadrele didactice ale unităţii de învăţământ păstrând un moment de reculegere... Profesorii spun că între cei doi băieţi se legase o adevărată prietenie. „Erau nişte copii jucăuşi şi cu vremea ar fi ajuns doi oameni de nădejde, sunt convinsă. Erau două familii prietene şi aşa au ajuns să plece împreună. Băieţii erau mai neastâmpăraţi, aşa cum sunt mulţi copii de vârsta lor. Se înţelegeau bine, făceau toate lucrurile împreună, erau veseli şi plini de viaţă. Colegii au fost foarte afectaţi şi la fel şi cadrele didactice. Este păcat că s-a întâmplat o astfel de tragedie. Două vieţi curmate mult prea devreme... O mare pierdere!”, a spus Miuca Micloşi, profesoara de limba engleză a celor doi băieţi.

“Se deplasa cu peste 120 km/h”

Un agent al firmei de pază şi protecţie „ZIP Escort” spune că a văzut cum s-a întâmplat tragedia de lângă Cernavodă, unul dintre cele mai grave accidente rutiere petrecute în ultimii zece ani în judeţul Constanţa. Acesta susţine că Land Rover-ul în care au murit şase oameni rula cu viteză foarte mare. “Cred că maşina se deplasa cu peste 120 km/h! Am auzit că şoferul a frânat încă din capul podului. Imediat, acesta a pierdut controlul direcţiei, a intrat pe contrasens şi a izbit bordura. Apoi a tras dreapta brusc de volan, s-a răsturnat pe carosabil, a rupt parapetul din partea dreaptă a podului şi a căzut în apă”, a declarat, pentru “Telegraf”, Cristian Tiberiu Negulescu. Poliţiştii încă nu au stabilit cum s-a petrecut accidentul cu exactitate, însă nu exclud, în această fază a anchetei, varianta unei defecţiuni tehnice. Această ipoteză a fost luată în considerare după ce s-a constatat că unul dintre pneurile maşinii de teren era decopertat. “Se va face o constatare tehnică preliminară a autoturismului. În funcţie de rezultatul acesteia vom stabili dacă este necesară o expertiză suplimentară”, a declarat şeful SPR Constanţa, scms. Ciprian Sobaru.