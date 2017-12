Mașină scufundată! Autoritățile intervin!

Scafandrii, pompierii militari și medicii au fost solicitați, în urmă cu puțin timp, să intervină la ieșirea din localitatea Vadu (drumul spre mare), unde o mașină s-a scufundat într-o baltă, la o adâncime de aproximativ 1,80 metri. Vom reveni cu amănunte!

UPDATE:

Din fericire nu sunt victime.

Mașina a fost scoasă din apă de militari după o operațiune care a durat două ore.

În aceste momente polițiștii verifică actele masinii marca Mitsubishi Pajero.

UPDATE 1:

În urmă verificării actelor, proprietarul maşinii a fost identificat. Poliţiştii se vor deplasa la domiciliul lui. Oamenii legii vor să afle cum a ajuns maşina în acea zona mlăştinoasă.

UPDATE 2:

Autovehiculul s-a scufundat într-o zona mlăştinoasă din plaja sălbatică de la Vadu. În cazul în care proprietarul maşinii a intrat acolo fără un permis special de acces, atunci acesta se va alege cu o sancţiune ce se poate ridica şi la suma de 6000 de lei.

UPDATE 3:

O autospecială pentru intervenții de la Detașamentul Midia, o autospecială SMURD, o echipă de scafandrii și mai mulți voluntari din localitate au participat la operațiune. Piesă de bază a fost însă un buldoexcavator, care a tras mașina din mlaștina care a devenit această zonă inundată.

„Mașina era aproape complet scufundată. Intervenția noastră a pompierilor a durat în jur de două ore și a fost una destul de dificilă având în vedere faptul că este vorba despre un autovehicul de teren. Am colaborat excelent cu scafandrii și cu voluntarii din Corbu și am dus misiunea la bun sfârșit", a declarat plutonierul major Cosmin Dumitrache, comandantul echipajului de pompieri care a intervenit la fața locului.

După ce pompierii și-au terminat intervenția, au intrat pe fir polițiștii. Aceștia vor să rezolve misterul mașinii de teren scufundate. Primul pas l-au făcut identificând proprietarul.

„Am fost sesizați de un localnic. Noi când am ajuns, se vedea doar grilajul de deasupra autovehiculului. Imediat am anunțat pompierii. Am găsit actele autoturismului în mașină, cu ele am reușit să identificăm proprietarul mașinii. De regulă, în această perioadă zona se inundă, însă în ultima vreme nu am mai avut parte de un asemenea eveniment ca cel de astăzi. De obicei incidentele neplăcute se produc pe plajă, nu în această zonă", ne-a declarat agentul principal Andrei Grosu de la Postul de Poliție din Corbu.