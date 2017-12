Maşină vandalizată de agenţi de pază de la Murfatlar

Poliţiştii din Poarta Albă au intrat în alertă, miercuri seară, după ce un tânăr a sunat la 112 şi a reclamat că a fost atacat de angajaţii unei firme de pază înarmaţi cu bâte şi pistoale. Victima, Vasile Dicu, susţine că totul s-a întâmplat la scurt timp după ce a cumpărat câţiva saci cu struguri de la un bărbat. „Am luat patru saci cu struguri. Am apucat sa îi bag în maşină, iar după ce am închis portbagajul şi am vrut să plec au venit cei de la cramă cu o maşină de teren. Au sărit din maşină, iar în momentul în care s-au apropiat am văzut că unul dintre ei a scos un pistol. M-am speriat şi am fugit într-o curte din apropiere. Fără să mai stea pe gânduri, agenţii au scos din maşina lor o bâtă, cu care mi-au spart geamurile de la autoturism, iar apoi mi-au tăiat cauciucurile“, a declarat Vasile Dicu. Martorii, dar şi prietenii care o însoţeau pe victimă susţin că paznicii au acţionat cu o violenţă gratuită. Mai mult, ei spun că nu este pentru prima dată când agenţii de pază procedează în acest fel şi că, în urma acestor abuzuri, le este frică să mai treacă cu maşinile prin apropierea podgoriei. Poliţiştii din cadrul Secţiei 4 de Poliţie Rurală Medgidia au demarat o anchetă în acest caz pentru identificarea şi tragerea la răspundere a agresorilor sub aspectul comiterii infracţiunii de distrugere. În paralel, oamenii legii spun că se fac verificări şi pentru a se stabili dacă strugurii au fost sau nu furaţi. Vasile Dicu susţine că pagubele suferite în urma acestui incident se ridică la aproape 4.000 de lei.