Mașinăria de împrumut a Finanțelor merge strună

România a atras două miliarde euro din pieţele externe, printr-o emisiune de euroobligaţiuni în două tranşe, cu maturităţi de 12 şi 20 ani, înregistrând cele mai mici marje de risc de credit pentru aceste maturităţi, a informat, vineri, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) - „Tranzacţia face parte din planul de finanţare externă aferent lui 2018, prin această emisiune România asigurând o parte importantă din necesarul de finanţare externă pentru acest an. Cererea totală a cumulat peste 5,3 miliarde euro, provenind din aproximativ 300 de ordine de subscriere din partea investitorilor, cererea finală la nivelul preţului stabilit depăşind patru miliarde euro (1,7 miliarde euro pentru tranşa de 12 ani şi 2,4 miliarde euro pentru tranşa de 20 de ani). Baza investiţională a tranzacţiei a fost diversificată, atât din punct de vedere geografic, cât şi al tipurilor de investitori pentru ambele tranşe, înregistrându-se o participare din 28 de ţări“. Emisiunea a fost intermediată de Barclays Bank PLC, Erste Group Bank AG, Societe Generale, Unicredit şi ING Bank NV. MFP preciza, recent, că are în vedere, pentru acest an, atragerea de resurse financiare din pieţele externe, prin emiterea de euroobligaţiuni, într-un volum de 4,5 - 5 miliarde euro.