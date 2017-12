Maşini ale unor turişti români, furate în Bulgaria

Şapte autoturisme de lux ale unor turişti români aflaţi în staţiunile Albena şi Nisipurile de Aur au fost furate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, din faţa a două hoteluri, a declarat primarul localităţii Clejani din judeţul Giurgiu, Florin Nidelea, care este unul dintre păgubiţi. Primarul localităţii Clejani a declarat că vineri seară s-a cazat, împreună cu familia, la Hotel Melia Grand Hermitage din staţiunea Nisipurile de Aur, unde a ajuns cu maşina sa, un BMW X5. Când a coborât în parcarea din faţa hotelului, a constatat lipsa maşinii, dar şi a altui autoturism, un BMW X 6, aparţinând tot unui turist român care venise împreună cu el. Florin Nidelea susţine că avea în maşină şi paşapoartele, actele autoturismului şi documentele de identitate ale sale şi ale altor şase persoane din familie care îl însoţesc. „Este indamisibil ce s-a întâmplat şi nu îmi vine să cred. Am crezut că sunt condiţii pentru un turism la standarde europene, dar văd că nu e aşa. Noi am plătit când am plecat din Bucureşti, în voucherele care cuprindeau masa şi cazarea, inclusiv preţul parcării”, afirmă primarul. „Am fost la recepţia hotelului şi mi s-a spus că sistemul video de supraveghere a parcării nu a funcţionat noaptea trecută. Nu îmi vine să cred aşa ceva, atât timp cât maşinile furate sunt la mai puţin de şase metri în faţa unei camere de supraveghere”, a mai declarat primarul. Potrivit acestuia, alte cinci maşini ale unor turişti români cazaţi în staţiunea Albena au dispărut, vineri noaptea, din faţa unui hotel. În toate cazurile de furt a fost anunţată Poliţia bulgară, dar şi autorităţile diplomatice române.

Consulul României la Sofia, Marius Dilof, ştie doar de două maşini furate. Acesta a precizat că a primit un telefon de la un cetăţean român care denunţa două furturi de maşini ale unor prieteni de-ai lui, fără a da numele păgubiţilor. De asemenea, Marius Dilof a spus că poliţia din staţiunile turistice Albena şi Nisipurile de Aur a afirmat că nu sunt înregistrate incidente între turiştii români şi poliţişti.

Presa de la Sofia a ajuns însă la o altă concluzie. Românii organizează o campanie neagră împotrivă turismului bulgăresc, susţin patronii de hoteluri din Nisipurile de Aur, citaţi duminică de ziarele din Sofia. Poliţia bulgară anchetează posibilitatea că o bandă de români să fure maşinile compatrioţilor lor din litoralul bulgăresc, titrează cotidianul „Standart”. Un scandal inedit a provocat primarul localităţii Clejani, Florin Nidelea. Acesta a început să strige în holul hotelului de cinci stele şi chiar şi-a dat pantalonii jos în semn de protest, se arată într-un articol cu titlul „Un primar român, gol la Nisipurile de Aur”. Oaspeţii din România au făcut un adevărat spectacol, a declarat Deian Kolev, menager-adjunct al hotelului. Acesta a afirmat că au anunţat poliţia imediat, dar a precizat că hotelul nu este responsabil pentru autoturismele care au fost parcate în afară parcării acestuia. Am scris în patru limbi, inclusiv în limba română, că nu răspundem pentru autoturismele care nu sunt parcate în parcarea noastră, a mai spus managerul bulgar.