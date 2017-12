Maşini second-hand şi fitness, noi criterii pentru calcularea Indicelui Preţurilor de Consum

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Vergil Voineagu, a declarat ieri că pentru calculul Indicelui Preţurilor de Consum (IPC) s-au introdus noi sortimente de produse, odată cu modificarea ponderilor, printre care: aparate de aer condiţionat, componente IT, maşini second-hand, servicii de gimnastică şi îngrijire la domiciliu şi service auto. Cele mai multe modificări privind sortimentele au fost realizate la grupa produselor nealimentare. După modificările aduse de INS, preţurile alimentelor reprezintă cu 1,4 puncte procentuale mai puţin decît anul trecut, cele ale produselor nealimentare au crescut cu 1,2 puncte, iar ale serviciilor, cu 0,3 puncte. Dintre produsele de bază, scăderi semnificative ale ponderilor, de 0,7 puncte procentuale, au avut loc pentru pîine, de la 6,57%, la 5,83%, ulei (0,2 puncte), legume (0,1 puncte) şi carne şi preparate din carne (0,2 puncte). Voineagu a explicat, într-o conferinţă de presă, că prelevarea datelor pentru calculul IPC presupune peste 300.000 de cotaţii de preţ lunare, pentru 1.730 de sortimente. El a arătat că modificările de ponderi pe marile categorii, produse alimentare, nealimentare şi servicii, sînt efectuate mult mai frecvent decît în alte ţări, pentru a reflecta cît mai fidel structura de consum. Potrivit lui Voineagu, practica internaţională recomandă reactualizarea structurii cel puţin o dată la cinci ani. Preşedintele INS a precizat că ponderile trebuie să reflecte consumul pe un an întreg şi nu pe anumite perioade şi să reflecte comportamentul din toate categoriile sociale. Voineagu a mai anunţat că instituţia ar putea trece la calculul IPC pe baza ponderilor rezultate din combinarea celor înregistrate în conturile naţionale şi în ancheta bugetelor de familie: “Fără să anticipez, dar după toate probabilităţile, vom adopta o soluţie combinată cu ponderi rezultate atît din conturi naţionale, cît şi din ancheta bugetelor de familie, metodă folosită în 17 ţări ale UE”. El a arătat că s-a stabilit un calendar cu termene şi responsabilităţi clare pentru analiza trecerii la noul sistem, proces în care va participa şi Banca Naţională a României şi care se va întinde pînă la sfîrşitul acestui an. Voineagu a mai anunţat că INS a primit un grant de la Eurostat pentru iniţierea unui studiu pilot privind introducerea în IPC a preţurilor la locuinţele proprietarilor, studiu care va fi finalizat anul viitor.