Maşinile ar putea fi etichetate ca frigiderele

Autoturismele ar putea fi clasificate la fel ca produsele electrocasnice. Propunerea aparţine euro-parlamentarului PDL Sebastian Bodu. El a afirmat că maşinile ar putea fi etichetate în funcţie de consum, urmând a fi eventual încadrate în clasele A, B, C, D, E, F sau G, unde A este clasa cea mai eficientă. \"Din păcate, când ne cumpărăm o maşină - noi, adică marea masă a cetăţenilor neavizaţi, care nu sunt aşa de pricepuţi în ale mecanicii - nu ştim exact care sunt aceşti parametri tehnici, vedem acolo o fişă tehnică, dar nu ştiu cât de mult înţeleg toţi din acea fişă tehnică. Am propus ca această etichetare să fie similară cu cea de la electrocasnice, unde sistemul funcţionează\", explică Sebastian Bodu. Euro-parlamentarul PDL precizează că etichetarea se va face în funcţie de consumul maşinii. \"E mult mai uşor să iei o decizie în a plăti un preţ, în funcţie de consumul automobilului. Să ştiţi că sunt unii care se uită şi înţeleg, sunt unii care se uită şi înţeleg mai puţin sau li se pare că înţeleg, pentru că vedeţi, avem consum în oraş, consum în afara oraşului, consumul diferă în funcţie de cât de mult forţăm maşina. Sunt mult mai multe criterii tehnice care intervin în stabilirea consumului. Ce-ţi dă producătorul acolo e un consum mediu. În orice caz, ei sunt tentaţi să pună un consum mai mic şi nu neapărat consumul mediu\", continuă deputatul european. \"În momentul în care vii cu o reglementare uniformă cu putere de lege, producătorii vor trebui să se conformeze acestei etichetări, astfel încât această etichetare să vină în sprijinul consumatorului, pentru a face o alegere informată\", declară Sebastian Bodu. Comisia pentru industrie, cercetare şi energie din Parlamentul European i-a comunicat lui Sebastian Bodu că propunerea sa de rezoluţie va fi introdusă într-un document oficial în curând, în condiţiile în care UE are ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon.