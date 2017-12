Mașinile electrice țipă după... prize

Piața auto locală are nevoie de dezvoltarea infrastructurii pentru mașini electrice, în condițiile în care există cerere pentru astfel de automobile, a declarat directorul general al diviziei comerciale a grupului Renault în România, Jan Ptacek - „Pentru maşini electrice avem nevoie de o dezvoltare a infrastructurii. Chiar şi aşa, avem cerere pentru astfel de automobile, cu toate că este o ofertă de nişă. În plus, acum maşinile pot fi vândute împreună cu bateria, proprietarii nu mai sunt obligaţi să o închirieze, cu toate că asta este soluţia mai bună“. Renault și-a propus în acest an creşterea vânzărilor de maşini electrice, în special cele ale modelului ZOE, care are un preţ de pornire de circa 22.000 euro cu TVA și fără baterie. Vânzările de autoturisme ale Renault au stagnat în ianuarie, la 272 de maşini, creşterea lui Clio, cu 52%, la 132 de unităţi, compensând declinul cu 62% al Captur. Marca are în plan relansarea vânzărilor în acest an cu ajutorul noilor modele Megane, care vin în martie, al SUV-ului compact Kadjar, lansat la finalul anului trecut, dar şi al noii limuzine de clasă medie Talisman.