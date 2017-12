Mașinile nepoluante achiziționate de români în 2017 vor depăși 1.000

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a afirmat marți că numărul autoturismelor electrice sau hibride plug-in achiziționate prin Programul "Rabla" va depăși 1.000, având în vedere solicitările către dealeri sau producători. Ea a precizat că, dacă în 2016, s-au achiziționat 48 de astfel de autoturisme, în acest an până în prezent numărul a ajuns la 600. "Este oricum un număr mic de mașini față de dorința noastră mare de a avea mașini sigure și nepoluante", a spus Gavrilescu. Ea a menționat că, într-un timp foarte scurt, Programul "Rabla" va beneficia de o suplimentare de fonduri. "În perioada următoare (...) lucrăm la o variantă în care să nu mai vedem pe șosele mașini care să polueze. Am luat în calcul această variantă în care să găsim un optim în care să nu mai avem parte de poluare, iar siguranța cetățeanului să fie asigurată. (...) Programul 'Rabla' pentru persoane fizice s-a terminat într-un timp foarte scurt. Sper că, în câteva zile, în urma analizei bugetare la nivelul administrației Fondului de Mediu, să dăm și o variantă de suplimentare atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. (...) Estimăm să suplimentăm bugetul pentru achiziționarea de mașini fie pe Programul 'Rabla', fie pe 'Rabla plus'. Încă se lucrează la sumă", a afirmat Gavrilescu, la Senat, după ședința Biroului Politic Executiv al ALDE. Ea a infirmat că ar fi existat 'o ceartă" cu președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, în cadrul acestei ședințe.

"Nu a fost niciodată. Nu era vorba de o ceartă. Era vorba de o discuție a poluării mașinilor mai vechi. (...) A fost o discuție între doi oameni civilizați. Nici măcar nu s-a țipat. Ne îngrijorează aceste mașini", a spus Gavrilescu.