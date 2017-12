Maşinile parcate neregulamentar nu pot fi ridicate dacă înăuntru se află un câine

11:30:57 / 21 Decembrie 2016

O tampenie...

Sa tii un animal in masina, mai ales vara cand se pot atinge chiar si 50 de grade in interior, inseamna sa-l condamni la moarte sigura..iar iarna, cu gerurile astea, e cam la fel...si sunt sigur ca se vor gasi destui idioti sa faca acest lucru, doar ca sa parcheze ca bizonii si sa ne le ia masina. Protectia Animalelor ar trebui sa le spuna celor de la Politie ca asa ceva nu este admisibil! In SUA ai voie sa spargi geamul masini pentru a elibera un animal expus caldurii sau gerului. Cu atat mai mult trebuie luate masuri daca inauntru este un animal inchis.