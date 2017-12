Masiv exerciţiu de artilerie cu ocazia zilei Armatei Poporului Coreean

Forțele regimului stalinist din Coreea de Nord au efectuat un exercițiu masiv de artilerie cu ocazia aniversării a 85 de ani de la fondarea Armatei Poporului Coreean, a anunțat agenția de știri Yonhap, citând surse guvernamentale sud-coreeane neprecizate, informează Reuters. Sursele citate au declarat că au fost depistate semne ale unui exercițiu masiv de artilerie în zona orașului Wonsan din estul Coreei de Nord. Ministerul Apărării de la Seul nu a comentat încă informaţiile furnizate de Yonhap. Înainte de eveniment, analiştii spuneau că este foarte posibil ca regimul de la Phenian, condus de Kim Jong-Un, să efectueze noi teste balistice ori nucleare cu ocazia aniversării zilei armatei, situaţie care ar putea atrage o replică din partea Statelor Unite.

Cu o zi înainte, la o reuniune națională a liderilor militari și civili nord-coreeni, generalul Pak Yong Sik, ministrul Apărării, a reiterat că Phenianul este pregătit să efectueze atacuri preventive și să implementeze orice măsură pe care o consideră necesară pentru a se apăra de "imperialiștii americani", relatează The Associated Press. Coreea de Nord a efectuat mai multe teste balistice şi nucleare în ultimul an şi există indicii că regimul stalinist de la Phenian pregăteşte noi acțiuni de acest fel cu ocazia sărbătoririi a 85 de ani de la fondarea Armatei Poporului Coreean.