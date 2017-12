Massive Attack lansează un scurtmetraj în onoarea unei vedete porno

Trupa Massive Attack a comandat o serie de scurtmetraje care să însoţească piesele de pe următorul ei material discografic, intitulat “Heligoland”, unul dintre aceste filme fiind dedicat Georginei Spelvin, considerată o legendă a filmelor porno. Georgina Spelvin, în prezent în vârstă de 73 de ani, a jucat în filmul “The Devil In Miss Jones”, în 1973, considerat un clasic al peliculelor pentru adulţi. Scurtmetrajul care va însoţi piesa “Paradise Circus” a trupei Massive Attack se va intitula “Life Of A Pornstar”. Regizat de Toby Dye, acest scurtmetraj o prezintă pe Georgina Spelvin relatând diverse aspecte de pe platourile de filmare. “Filmată în plan apropiat şi fără să clipească deloc, o bătrânică priveşte direct în obiectivul camerei video şi descrie aventurile sexuale pe care le-a avut în urmă cu 40 de ani. Confesiunile ei se întrepătrund cu scenele care prezintă acele momente intime pe care ea le descrie”, a explicat regizorul scurtmetrajului pe site-ul Heligoland-films.massiveattack.com, unde poate fi vizionat filmul. În total, şapte videoclipuri vor fi postate pe site-ul Heligoland-films.massiveattack.com, printre ceilalţi regizori care s-au implicat în acest proiect numărându-se Ewan Spencer (“Flat Of The Blade”), Edouard Salier (“Splitting The Atom”) şi Baillie Walsh, un vechi colaborator al trupei Massive Attack, care şi interpretează piesa “Splitting The Atom”.

Forţa deschizătoare de drumuri din spatele ascensiunii trip-hop-ului şi a muzicii electro ambientale, Massive Attack reprezintă una dintre cele mai inovatoare şi influente trupe ale generaţiei lor: sound-ul lor hipnotic - o fuziune senzuală şi cinematică de ritmuri hip-hop, electro, soul, dub şi sampling-uri bine alese - a dat tonul multor tendinţe, deschizînd drumul pentru artişti ca Portishead, U.N.K.L.E., Morcheeba şi Trick. Massive Attack este renumită nu numai pentru muzica specială, dar şi pentru prestaţiile live. Combinaţia dintre muzică şi elementele video United Visual Artists (colectiv de artişti printre ai cărui clienţi se regăsesc şi U2) reuşeşte să impresioneze întotdeauna un public dornic de experienţe de primă clasă.