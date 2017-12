Masterat nou la „Ovidius”

Universitatea „Ovidius” din Constanţa lansează, începând cu această toamnă, programul de studii de masterat „Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile”, care se încadrează în domeniul Ingineriei Civile şi este organizat de Institutul pentru Nanotehnologii şi Surse Alternative de Energie, din cadrul instituţiei de învăţământ superior constănţene. Programul de masterat interdisciplinar, de specialitate, se adresează absolvenţilor învăţământului superior tehnic. „Misiunea programului, orientat preponderent spre formarea competenţelor de cercetare, este aceea de a pregăti specialişti de înaltă calificare în domeniul dezvoltării, gestionării, planificării proiectelor de construcţii - montaj şi a utilizării tehnologiilor de valorificare a surselor energetice regenerabile”, se arată într-un comunicat al Universităţii „Ovidius”. Programul a fost propus ca parte a proiectului regional cu titlul „BSUN Joint Master Degree Study Program on the Management of Renewable Energy Sources – ARGOS”, derulat în cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013”, care are ca scop promovarea programelor comune de cooperare regională în vederea dezvoltării regiunii Mării Negre.