Mastershow culinar „dobrogean”

Constănţenii care s-au aflat, sâmbătă seară, la Maritimo Shopping Center, în zona Food Court, au avut prilejul de a asista la un nou Mastershow culinar susţinut de constănţeanul Ciprian Lepădatu, alias Mr. C, un devotat al gastronomiei şi al stilului de viaţă sănătos. Mr. C a avut-o ca invitată pe Mery Mambet, expertă în arta culinară tradiţională tătărească, alături de care a realizat, într-o manieră originală, porţii de ashure, o specialitate musulmană. Printre cei care au asistat la mastershow-ul culinar oferit de cei doi s-au aflat câteva reprezentante ale comunităţii turco-tătare, dar şi foarte mulţi copii... pofticioşi, adică persoane perfect avizate pentru degustare. Concluzia, desigur, a fost unanimă: delicios!

O TRADIŢIE STRĂVECHE Realizat din cereale, fructe şi diverse seminţe, ashure-ul este nu doar o mâncare tradiţională bună la gust, ci şi o specialitate sănătoasă, uşor de preparat, ideală pentru perioada postului, care se serveşte deopotrivă la pahar sau castron. Povestea ashure-ului, însă, datează din perioada biblică a lui Noe. „Ashure-ul face parte din cultura culinară a ţărilor musulmane şi a venit în Dobrogea prin tradiţiile turceşti şi tătăreşti. Povestea acestei bunătăţi este una străveche. Se spune că Noe, atunci când a poposit cu arca în munţii Ararat, a realizat acest fel de mâncare din resturile din provizii, fructe uscate, cereale şi alte seminţe. Pe lângă faptul că a rămas ca un desert bun, este şi o mâncare foarte sănătoasă. Ashure-ul este şi o sărbătoare în cinstea acestui fel de mâncare numit şi „budinca lui Noe”, a declarat Mery Mambet.

TRUCURI SĂNĂTOASE Mr. C a fost şi la acest mastershow „capul răutăţilor” care a „umblat” la ingredientele reţetei pentru a realiza un produs sănătos. „Prima oară când am preparat şi gustat ashure a fost azi-dimineaţă (n.r. - sâmbătă). M-am gândit care este varianta cea mai sănătoasă, m-am gândit la mai multe variante. Nu am pus nimic în plus, ci am scos. Din punctul meu de vedere, ashure-ul are cam mult zahăr, iar eu l-am eliminat, fără a micşora valoarea sa dulce. Am adăugat gem de stafide, adică stafide trecute prin blender. El a rămas un desert, pentru că, în mod tradiţional, conţinea stafide. În ashure-ul tradiţional se pune, la final, şi amidon de porumb, ca să-l îngroaşe. Eu l-am eliminat şi l-am făcut mai concentrat. Amidonul poate fi înlocuit cu tărâţe pisate”, a declarat, la finalul mastershow-ului, Ciprian Lepădatu, alias Mr. C.