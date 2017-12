Masterul și doctoratul vor să... intre la pensie

23:20:13 / 16 Iulie 2017

Sunt liberalii in opozitie cu PSD-ul ?

Nu ! Nu sunt . Ei doar completeaza toxic si iresponsabil , mizeria si minciuna si lipsa de caracter ale partidelor de la guvernare : PSD si ALDE - partide sustinute astfel , printre altele si de liberali . Obisnuiti , mascaricii acestia , ca si mascaricii din alte partide , sa frece menta pe bani multi , evident si pensii speciale , evident si pensii mai mari , decat oamenii , fraierii oameni ai muncii ... In legea pensiilor se vorbeste despre un principiu fundamental in drept , si anume , despre principiul contributivitatii ! A contribuit maimutoiul liberal la bugetul de pensii , cat timp a facut masteratul si doctoratul ? Daca da , este in drept sa i se ia in calcul perioada , daca nu , sa i se dea un sut in cur si niste pumni in cap , sa se trezeasca . Ca nu sunt toti prosti in tara asta ... Am inteles care sunt interesele initiatorilor . Ei au tot lipit afise ani in sir , au pupat turul si slitul pantalonilor potlogarilor liberali , gen Busoi , Flutur , Turcan , Orban , Antonescu , Fenechiu , Chiuariu , Remes , Vosganian , Gorghiu - au taiat frunze la caini , dar au luat , mai cate un masterat , mai cate un doctorat , pe la celebrele universitati particulare , patronate de sinecuristi PNL , cu sacosa , cu sacul , cu caruta , cu caltabosi , cu palinca , cu copy paste s.a. , iar acum , ca se practica , cu nesimtire , pe scara larga , belirea poporului muncitor , de catre lacustele din legislativ , guvern si alte institutii , hai si noi la mai multi bani , ca avem titluri si avem valoare ... Mizerabili ce sunteti ! Sa vedeti ce multe voturi o sa primiti la alegerile viitoare ...