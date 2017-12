„Măştile lui M.I.\", de Gabriel Liiceanu, un volum ce recompune traseul destinului unuia dintre cei mai importanţi poeţi şi traducători din literatura română, Mircea Ivănescu, a apărut la Humanitas. „După prima noastră întâlnire, s-a întâmplat ceva neaşteptat. Stând de vorbă, ne-am pomenit prinşi în complicitatea pe care o crea însuşi dialogul nostru. A început să ne placă jocul nostru. Mircea Ivănescu s-a lăsat împins, pentru o ultimă oară, pe coridoarele vieţii lui, lăsându-mi senzaţia că i-am prilejuit o mare şi finală recapitulare a ei. Şi că, într-un fel nerostit, îmi era recunoscător pentru asta. Iar eu, la rândul meu, urmându-l pe drumul pe care i-l deschideam prin întrebările mele, eram fascinat de ceea ce vedeam şi, mai ales, de felul în care el se vedea pe sine. Muzica vieţii lui a venit simplu spre mine...\", scrie Gabriel Liiceanu.

Mircea Ivănescu (1931 - 2011) a fost o figură discretă a vieţii literare, neafiliindu-se niciunei grupări sau direcţii. Cu toate acestea, creaţia sa a influenţat decisiv generaţiile care se revendică de la poetici postmoderniste şi textualiste.

A absolvit Facultatea de Filologie la Bucureşti, a lucrat ca redactor la Agerpres şi la revista Lumea, apoi la Editura pentru Literatură Universală şi la Editura Univers. A debutat în volum în 1968 şi şi-a publicat versurile, de o remarcabilă unitate valorică şi stilistică, sub titluri voit banale („Versuri\", „Poeme\", „Alte poeme\", „Poesii nouă\" etc.). Traducerile sale din literatura universală (James Joyce, William Faulkner, Robert Musil, Franz Kafka, Hermann Broch, poezie engleză şi americană etc.) au primit, ca şi opera sa poetică, numeroase premii.