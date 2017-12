Măsuri administrative împotriva jucătorilor de la CVM Tomis

Voleibaliştii constănţeni s-au antrenat, ieri, la Sala Sporturilor, pentru prima oară după întoarcerea de la Zalău. Atmosfera în echipă este bună, pentru că, în ciuda înfrîngerii, Club Volei Municipal Tomis a rămas în fruntea clasamentului, cu două puncte avans faţă de Steaua şi Dinamo. În plus, campionii mai au de jucat trei meciuri pe teren propriu, astfel că, în mod normal, locul întîi la finele sezonului regulat nu este pus în pericol. Dar asta cu o condiţie: echipa să nu mai joace atît de slab ca la Zalău! „După ce am făcut analiza meciului, am ajuns la concluzia că principala cauză a eşecului a fost numărul mare de erori comise de echipa mea. Pentru întîia oară în acest an am văzut foarte multe execuţii ratate! De exemplu, în primul set au fost nu mai puţin de şase, iar dacă trei dintre ele erau transformate, cîştigam noi setul. Am avut probleme şi cu blocajul advers, pentru că am fost blocaţi de 19 ori! În opinia mea, Zalăul nu este o echipă redutabilă la blocaj, ci execuţiile noastre nu au fost cele mai inteligente. Nu mai vorbesc şi de erorile neforţate… Cu siguranţă, Tomisul nu poate juca mai slab decît a făcut-o la Zalău!”, crede antrenorul principal Stelio De Rocco.

Antrenorii şi conducerea clubului au analizat miercuri evoluţia echipei în partidele disputate în judeţul Sălaj şi au tras concluziile. Aşa cum spunea şi antrenorul principal la întoarcerea echipei, au fost luate măsuri administrative împotriva unor jucători, dar s-a hotărît ca acestea să nu fie făcute publice. „Tomis îşi spală rufele în familie!”, a declarat Bulent Cadîr, team-managerul campioanei, în timp ce antrenorul a fost nemulţumit doar de jocul echipei, nu şi de atitudinea jucătorilor. „Nu, cu atitudinea jucătorilor nu au fost probleme! La Şimleu au intrat alţi jucători decît la Zalău, tocmai pentru a fi mai odihniţi şi cu poftă de joc. E drept că am jucat pentru prima oară în acest sezon contra celor de la Remat, dar am văzut un meci de-al lor pe casetă, ştiam că sînt capabili de evoluţii bune. Oricum, în sport cineva trebuie să cîştige, cineva trebuie să piardă, şi noi toţi trebuie să acceptăm asta. Trebuie să învăţăm să fim echipa care domină, trebuie să învăţăm să dominăm jocul. Este greu să facem asta în toate meciurile, dar nu imposibil. Este necesar ca echipa să joace mereu la potenţialul de care este capabilă. Din păcate, există cîţiva jucători în echipă care la ora actuală evoluează mult sub posibilităţi”, a mai spus De Rocco, promiţînd schimbări în formula de start a revanşei cu sălăjenii! Partida CVM Tomis - Remat Zalău, din etapa a 20-a a Diviziei A1 la volei masculin, va avea loc mîine, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.

Miercuri seară, în manşa retur din Challenge Round-ul Cupei CEV la volei masculin, formaţia belgiană Noliko Maaseik a eliminat pe Domex Częstochowa, fosta adversară a Tomisului din sferturi. Învingătoare în tur cu 3-1, echipa belgiană a pierdut returul, 1-3 (24-26, 25-18, 24-26, 23-25), dar a cîştigat “setul de aur”, cu 19-17.