Măsuri de protecţie pentru angajaţi

Angajaţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din Constanţa au derulat, ieri, o campanie de prevenire a angajatorilor care îşi desfăşoară activitatea în incinta Portului Constanţa. Scopul acţiunii de ieri a fost, potrivit inspectorului şef din cadrul ITM, Eugen Bola, de a informa angajatorii cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia în cazul muncitorilor care lucrează în aer liber, atunci când se înregistrează temperaturi scăzute. „Măsurile trebuie luate în cazul în care temperaturile coboară sub minus 20 de grade, dar este indicat ca angajatorii să îşi protejeze salariaţii şi în cazul în care temperaturile sunt mai ridicate de minus 20 de grade, dar se menţin sub zero grade”, a declarat Bola. La nivel naţional, până pe 1 martie se derulează o campanie naţională privind verificarea condiţiilor de muncă şi a modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă, aplicabile pe toată perioada anotimpului rece.