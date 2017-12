Măsuri fiscale pentru turism

Guvernul României a aprobat, în şedinţa de miercuri, unele măsuri pentru modificarea Codului fiscal, cu impact asupra turismului. Potrivit noului Cod fiscal, cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică care nu funcţionează în decursul unui an calendaristic va fi de minumum 5% din valoarea de inventar a clădirii. „Am vorbit cu primarii din sudul litoralului şi cu reprezentantul Guvernului în teritoriu referitor la o taxă care să penalizeze proprietarii unităţilor turistice lăsate să se degradeze. Am auzit că a fost atacată în contencios administrativ de către prefect o astfel de iniţiativă a primarului din Mangalia. Rugămintea mea a fost ca disputele politice să ocolească turismul şi lucrurile să evolueze pozitiv. Orice taxă instituită de primari care să-i sancţioneze suplimentar pe cei care îşi permit să distrugă staţiuni prin faptul că sunt proprietari şi îşi ţin hotelurile în stare de degradare avansată este binevenită şi trebuie introdusă de toţi primarii de staţiuni”, a declarat ministrul Elena Udrea. Fără să vrea, ministrul Udrea a recunoscut faptul că prefectul răspunde comenzilor politice. O altă decizie care să ajute la prelungirea sezonului turistic pe litoral este aceea de a reduce cu 50% impozitul pe clădirile şi terenurile situate pe litoralul Mării Negre, deţinute de persoane juridice şi folosite în scop turistic pentru o perioadă de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic.