Măsuri importante ale Federaţiei Europene de Handbal

Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a anunţat mai multe măsuri extrem de dure cu privire la sezonul 2019-2020 din Cupele Europene, precum şi la partidele la nivelul echipelor naţionale, din cauza pandemiei de Covid-19 din Europa.

În urma şedinţei Comitetului Executiv al EHF s-au decis următoarele măsuri:

Partidele din optimile de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin, fază a competiţiei în care urma să evolueze şi campioana României, Dinamo Bucureşti, împotriva formaţiei franceze Paris-Saint Germain, precum şi întâlnirile din sferturile de finală, au fost anulate. Astfel, la Turneul Final Four programat în Germania, la Koln, la 28 decembrie şi 29 decembrie, vor juca primele două clasate din grupele valorice A şi B la finalul fazei grupelor: FC Barcelona, Paris-Saint Germain, THW Kiel şi Veszprem HC.

Sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, amânate pentru luna iunie, în care erau calificate şi echipele SCM Rm. Vâlcea şi CSM Bucureşti, au fost anulate. În acest moment se caută soluţii pentru a fi jucate meciurile din sferturi înaintea Turneului Final Four, programat la 5 septembrie şi 6 septembrie, în Ungaria, la Budapesta. Dacă turneul Final Four va fi amânat, atunci sferturile vor fi anulate, iar primele două clasate la finalul grupelor principale, Metz Handball, Team Esbjerg, Györi ETO KC şi Brest Bretagne Handball, vor evolua în Final Four.

Toate întâlnirile din Cupa EHF şi Cupa Challenge Cup, feminin şi masculin, au fost anulate.

Toate meciurile din calificările pentru Campionatul European de handbal feminin din 2020 au fost anulate, iar pe baza clasamentului final al ediţiei din 2018 la turneul final s-au calificat următoarele formaţii: Franţa, Rusia, Olanda, ROMÂNIA, Suedia, Ungaria, Muntenegru, Germania, Serbia, Spania, Slovenia, Polonia, Cehia şi Croaţia, plus gazdele Norvegia şi Danemarca. Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc la 18 iunie.

Toate partidele din calificările Campionatului Mondial de handbal masculin din 2021 au fost anulate. La CM 2021 se califică, pe baza clasamentului final al Campionatului European din 2020, următoarele echipe: Slovenia, Germania, Portugalia, Suedia, Austria, Ungaria, Belarus, Islanda, Cehia, Franţa, alături de Spania, Croaţia şi Norvegia, medaliatele CE 2020, plus Danemarca, în calitate de campioană mondială.

Campionatele Europene rezervate junioarelor şi juniorilor s-ar putea disputa anul viitor, iar Campionatul European Under 16 la feminin, programat în această vară, a fost anulat.

Calificările pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfăşura conform programului stabilit, handbalistele tricolore urmând să evolueze la turneul din Muntenegru, în martie 2021. O altă decizie poate surveni doar în urma discuţiilor dintre Federaţia Internaţională de Handbal şi Comitetul Internaţional Olimpic.