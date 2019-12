Măsuri speciale pentru combaterea hepatitei A în școlile din Constanța

Primăria Municipiului Constanța a alocat peste 1,6 milioane de lei pentru achiziția de materiale dezinfectante în școli.

Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța:

„Unitățile școlare au autonomie, noi le repartizăm sumele, dar întreaga procedură de achiziție le aparține. Sper ca în termen foarte scurt unitățile școlare să achiziționeze materialele dezinfectante și să execute lucrările de primă urgență la care s-au angajat.

Am alocat unităților de învățământ peste 1,6 milioane de lei, atât pentru achiziția materialelor igienico-sanitare cât și pentru cheltuieli materiale și de investiții urgente ce pot fi realizate până la sfârșitul anului. Aș vrea ca până la sfârșitul anului, toate unitățile școlare să fie dotate cu dezinfectant.

Cu toate că am făcut apel la toți factorii decizionali din unitățile școlare, mi-am dat seama că nu este suficient și am făcut echipă mixtă de control care a mers în toate grădinițele, școlile și liceele din municipiul Constanța, pentru a verifica dotarea cu materiale sanitare dezinfectant, covorașe, nu doar elementele de igienă. Am vizitat personal mai multe unități școlare, am văzut și lucruri bune și foarte bune și am văzut și lucruri mai puțin bune. Am văzut, de asemenea, că există o dezinformare totală din partea unor conducători de instituții școlare către asociațiile de părinți, spunându-le că este treaba primarului să vină eventual să le cumpere săpun, hârtie igienică, să le zugrăvească sau să facă lucrări care țin de dânșii. M-am întâlnit cu asociațiile de părinți de la câteva unități școlare și le-am arătat negru pe alb cum funcționează în conformitate cu legea, finanțarea unităților școlare.”

De la începutul lunii, 37 pacienti au ajuns la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța cu diagnosticul de Hepatita A. În 33 dintre cazuri este vorba despre copii cu vârsta de până la 14 ani.

Medicii specialiști ne recomandă să respectăm regulile de igienă personală și să fim mai atenți la igiena copiilor, având în vedere că cele mai multe cazuri sunt înregistrate în rândul celor mici. Știm cu toții că hepatita se numește boala mâinilor murdare. De aceea trebuie să fim atenți nu doar să ne spălăm pe mâini cât mai des, ci și să evităm spațiile sau localurile cu igienă precară. Multe persoane pot fi purtătoare ale acestei boli fără a avea niciunul dintre simptomele care ne-ar trimite la medic. Prin urmare, reprezentanții Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța ne îndrumă să prevenim prin vaccinare și/sau să ne spălăm cât mai des pe mâini.