Măsuri suplimentare la bac pe timp de caniculă

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) recomandă inspectoratelor şcolare din ţară adoptarea unor măsuri suplimentare, care se impun în situaţie de caniculă, în timpul desfăşurării examenului de bacalaureat. Printre măsurile recomandate de MECT se numără asigurarea ventilaţiei corespunzătoare în sălile de examen, în funcţie de posibilităţile şi dotările spaţiilor respective, precum şi asigurarea de apă potabilă în toate sălile de examene, atît pentru profesorii din comisii, cît şi pentru candidaţi. „Am vorbit din timp cu comisia de supraveghere de la centrul de examinare şi am recomandat ca examenele să fie ţinute în sălile mai răcoroase ale centrului, care sînt dotate cu jaluzele sau draperii. În plus, am asigurat apă pentru cadrele didactice supraveghetoare şi pentru concurenţi”, a declarat purtătorul de cuvînt al ISJ, prof. Mariana Neacşu, arătînd că recomandările Ministerului au fost respectate. Mai mult, înainte de începerea probei orale la Limba şi literatura română, sălile care urma să primească candidaţii au fost aerisite, la îndemnul preşedintelui comisiei de bacalaureat, prof. Gheorghe Pasat. MECT mai recomandă ca proba practică la Educaţie fizică să înceapă, în ziua în care este programată, pe 27 august, de la ora 7.00. Dacă este posibil, probele sportive ar trebui să fie susţinute în săli de sport, potrivit MECT. Constanţa s-a conformat şi în acest caz. „S-au purtat discuţii cu inspectorul de profil şi s-a decis ca proba la Educaţie fizică să înceapă la ora 7.00. Dacă temperatura va creşte, proba va fi amînată pentru după-amiază sau chiar pentru a doua zi, în cazul în care temperaturile se vor menţine ridicate tot restul zilei”, a afirmat prof. Mariana Neacşu.