Măsurile lui Boc îi aduc la disperare pe primari

Funcţionarii publici din administraţia locală vor ajunge să moară de foame. După reducerea sporurilor salariale şi apoi aplicarea Odonanţei 63/2010 referitoare la reducerea salariilor cu 25%, un bugetar debutant ajunge, în prezent, să aibă o remuneraţie sub limita supravieţuirii. De parcă nu ar fi de ajuns, primăriile trebuie să se încadreze şi în noua formulă inventată de guvernanţii portocalii referitoare la numărul de angajaţi pe care ar trebui să-l aibă o autoritate locală raportat la numărul de locuitori şi apoi să lase pe drumuri mii de oameni. Măsurile lui Boc i-au adus în pragul disperării pe primari, obligaţi să privească cum le pleacă angajaţii, iar cei care mai rămân riscă să plece în doar câteva luni, după ce vor constata că nu se pot descurca cu doar câteva sute de lei. La Cobadin, primarul Cristian Telehoi spune că deja are semnale că mai mulţi oameni din Primărie vor să plece ca urmare a reducerii salariilor, în condiţiile în care există un deficit de personal în administraţia locală. „De fapt, salariile funcţionarilor au fost diminuate între 50% şi 60%, pentru că de la 1.200 sau 1.300 de lei cu sporuri, angajaţii au ajuns să aibă remuneraţii de doar câteva sute de lei. Nu ştiu câţi vor mai rămâne pe posturi. Dacă îmi pleacă contabilul sau un funcţionar din puţinii pe care îi mai am, eu ce fac? Cum găsesc pe altcineva să vină în loc pentru câteva sute de lei? Dar cine mai vine?”, se întreabă Telehoi. Primarul a declarat că deja a aprobat noua organigramă şi a anunţat instituţiile abilitate. „Voi da afară 15 angajaţi din Primărie, ceea ce înseamnă concediere colectivă şi am anunţat Agenţia de Prestaţii Sociale Constanţa. În momentul în care se vor întocmi toate hârtiile şi îmi vor trimite înapoi răspuns, voi concedia şi eu oamenii, cel mai probabil de la 1 septembrie”, a declarat primarul din Cobadin. El mai spune că nici nu-şi mai poate privi angajaţii în ochi din cauza măsurilor pe care este obligat să le aplice şi se întreabă în fiecare zi cum vor reuşi oamenii să se descurce cu doar 400 de lei, în condiţiile în care există şi un copil, plus că mai sunt utilităţi şi mai trebuie să şi mănânce. De aceea, Telehoi propune guvernanţilor portocalii să vină în locul său sau chiar în locul angajaţilor săi şi să constate cum se descurcă o persoană cu doar 400 de lei pe lună. „Dacă cei de la Guvern constată că se pot descurca cu doar 400 de lei pe lună, atunci fac şi eu cerere să primesc 400 de lei pentru a fi în rândul angajaţilor mei”, a concluzionat primarul din Cobadin.