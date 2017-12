Măsurile lui Boc limitează activitatea primăriilor

Primăriile pot primi fonduri pentru a ajuta copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani din familiile sărace de la ţară să frecventeze grădiniţa. Condiţia administraţiilor locale din toată ţara este să participe la un concurs naţional, lansat de Asociaţia Ovidiu Rom, menit să reducă abandonul şcolar. Şi la Constanţa, autorităţile locale au primit invitaţia asociaţiei, însă termenul de trimitere a aplicaţiei este mult prea scurt. Primarul din Cobadin, Cristian Telehoi, a declarat că a primit invitaţia Asociaţiei Ovidiu Rom, însă îi este imposibil să trimită aplicaţia pentru a participa la acest concurs în termenul solicitat în condiţiile în care măsurile lui Boc îi trimite oamenii acasă. „Aştept concluziile angajaţilor de la Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei, către care am direcţionat invitaţia Asociaţiei Ovidiu Rom, referitoare la aplicaţia pe care ar trebui s-o trimitem. Însă, până pe 15 august, nu e timp fizic suficient pentru a putea da curs invitaţiei din cauză că 30% din personal e în concediu de odihnă, plus că suntem în perioada de reorganizare a organigramei Primăriei ca urmare a aplicării reducerii angajaţilor din instituţie şi a reducerii salariilor cu 25%”, a declarat primarul. Obiectivul concursului este identificarea a cinci comunităţi din România care se confruntă cu rate crescute ale abandonului şcolar şi care vor fi susţinute pentru aducerea fiecărui copil sărac la grădiniţă. Concursul se adreseaza localităţilor din România care îndeplinesc simultan o serie de criterii de eligibilitate. Fiecare comunitate selecţionată va primi un grant de aprox. 20.000 de dolari pentru a fi utilizaţi la înscrierea şi menţinerea în grădiniţă a copiilor în anul şcolar 2010 - 2011. Se vor aloca până la 150 de euro pentru fiecare copil de grădiniţă a cărui familie trăieşte sub limita sărăciei. Pe lângă oferirea de tichete sociale familiilor ai căror copii au o prezenţă foarte bună la grădiniţă, fondurile acoperă costurile pentru formarea cadrelor didactice şi pentru resurse educaţionale. Rezultatele concursului vor fi anunţate pe 31 august 2010.